«Φεύγει» η άνοια κουνώντας το μικρό δαχτυλάκι; Ειδικός μιλά για τη νέα μόδα στο TikTok
«Φεύγει» η άνοια κουνώντας το μικρό δαχτυλάκι; Ειδικός μιλά για τη νέα μόδα στο TikTok
Το viral «Pinky Time» υπόσχεται προστασία από την άνοια με μια απλή κίνηση του μικρού δαχτύλου. Μια ειδικός εξηγεί τι ισχύει πραγματικά
Πόσο περίεργο θα σας φαινόταν αν γνωρίζατε ότι θα μπορούσατε να αποφύγετε την άνοια κουνώντας τα μικρά σας δάχτυλα για λίγα δευτερόλεπτα καθημερινά; Η τελευταία τάση του TikTok γνωστή ως «pinky time» έρχεται να υποσχεθεί ότι με μία απλή άσκηση των δαχτύλων μπορεί να μειωθεί σε κάποιο βαθμό ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ.
Αρκετά είναι τα βίντεο που κυκλοφορούν με περιεχόμενο αυτό το υποτιθέμενο «κόλπο» για την υγεία του εγκεφάλου, τα οποία έχουν σημειώσει εκατομμύρια προβολές, με πολλά από αυτά να αναφέρουν ότι σε περίπτωση δυσκολίας αυτής της κίνησης ίσως προμηνύεται κάποιο σημάδι αρχικού σταδίου άνοιας. Οι υποστηρικτές ισχυρίζονται ότι κουνώντας σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο τα μικρά δάχτυλα πάνω – κάτω, ο εγκέφαλος μένει σε εγρήγορση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αρκετά είναι τα βίντεο που κυκλοφορούν με περιεχόμενο αυτό το υποτιθέμενο «κόλπο» για την υγεία του εγκεφάλου, τα οποία έχουν σημειώσει εκατομμύρια προβολές, με πολλά από αυτά να αναφέρουν ότι σε περίπτωση δυσκολίας αυτής της κίνησης ίσως προμηνύεται κάποιο σημάδι αρχικού σταδίου άνοιας. Οι υποστηρικτές ισχυρίζονται ότι κουνώντας σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο τα μικρά δάχτυλα πάνω – κάτω, ο εγκέφαλος μένει σε εγρήγορση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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