«Φεύγει» η άνοια κουνώντας το μικρό δαχτυλάκι; Ειδικός μιλά για τη νέα μόδα στο TikTok

Το viral «Pinky Time» υπόσχεται προστασία από την άνοια με μια απλή κίνηση του μικρού δαχτύλου. Μια ειδικός εξηγεί τι ισχύει πραγματικά