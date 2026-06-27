«Φεύγει» η άνοια κουνώντας το μικρό δαχτυλάκι; Ειδικός μιλά για τη νέα μόδα στο TikTok
YGEIAMOU.GR
Νόσος Αλτσχάιμερ TikTok

«Φεύγει» η άνοια κουνώντας το μικρό δαχτυλάκι; Ειδικός μιλά για τη νέα μόδα στο TikTok

Το viral «Pinky Time» υπόσχεται προστασία από την άνοια με μια απλή κίνηση του μικρού δαχτύλου. Μια ειδικός εξηγεί τι ισχύει πραγματικά

«Φεύγει» η άνοια κουνώντας το μικρό δαχτυλάκι; Ειδικός μιλά για τη νέα μόδα στο TikTok
ygeiamou.gr team
Πόσο περίεργο θα σας φαινόταν αν γνωρίζατε ότι θα μπορούσατε να αποφύγετε την άνοια κουνώντας τα μικρά σας δάχτυλα για λίγα δευτερόλεπτα καθημερινά; Η τελευταία τάση του TikTok γνωστή ως «pinky time» έρχεται να υποσχεθεί ότι με μία απλή άσκηση των δαχτύλων μπορεί να μειωθεί σε κάποιο βαθμό ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ.

Αρκετά είναι τα βίντεο που κυκλοφορούν με περιεχόμενο αυτό το υποτιθέμενο «κόλπο» για την υγεία του εγκεφάλου, τα οποία έχουν σημειώσει εκατομμύρια προβολές, με πολλά από αυτά να αναφέρουν ότι σε περίπτωση δυσκολίας αυτής της κίνησης ίσως προμηνύεται κάποιο σημάδι αρχικού σταδίου άνοιας. Οι υποστηρικτές ισχυρίζονται ότι κουνώντας σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο τα μικρά δάχτυλα πάνω – κάτω, ο εγκέφαλος μένει σε εγρήγορση.

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ygeiamou.gr team
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