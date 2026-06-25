Λιπώδες ήπαρ: Ο άγνωστος ρόλος των μικροπλαστικών – Ποια διατροφή πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο
Λιπώδες ήπαρ: Ο άγνωστος ρόλος των μικροπλαστικών – Ποια διατροφή πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο
Νέα έρευνα δείχνει ότι τα μικροπλαστικά -που βρίσκονται πλέον παντού γύρω μας- μπορεί να επηρεάζουν τους φυσικούς μηχανισμούς άμυνας του ήπατος, ενισχύοντας τη φλεγμονή και, τελικά, την ηπατική βλάβη
Καθώς τα μικροπλαστικά γίνονται όλο και πιο συχνά στο περιβάλλον και την καθημερινότητά μας, οι επιστήμονες μελετούν διαρκώς όλους τους πιθανούς τρόπους με τους οποίους επηρεάζουν την υγεία μας. Σε αυτό το μονοπάτι, μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα υποστηρίζει ότι τα μικροπλαστικά ενδέχεται να επιβαρύνουν το ήπαρ, με τρόπους άγνωστους έως τώρα – ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με μια διατροφή πλούσια σε λιπαρά.
Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Science Advances, εξέτασε την επίδραση μικροπλαστικών πολυαιθυλενίου, ενός από τα πιο κοινά είδη πλαστικού, που εντοπίζονται σε προϊόντα όπως πλαστικές σακούλες και δοχεία τροφίμων. Η μελέτη διεξήχθη σε ποντίκια με στόχο να δείξει τι συμβαίνει στο ήπαρ όταν η έκθεση στα μικροπλαστικά συνδυάζεται με μια διατροφή πλούσια σε λιπαρά. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι δείκτες ηπατικής βλάβης στο αίμα ήταν άνω του διπλασίου στα ποντίκια που είχαν εκτεθεί σε μικροπλαστικά και ακολουθούσαν λιπαρή διατροφή, σε σχέση με εκείνα που είχαν εκτεθεί στα ίδια μικροπλαστικά, αλλά έτρωγαν κανονικά.
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Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Science Advances, εξέτασε την επίδραση μικροπλαστικών πολυαιθυλενίου, ενός από τα πιο κοινά είδη πλαστικού, που εντοπίζονται σε προϊόντα όπως πλαστικές σακούλες και δοχεία τροφίμων. Η μελέτη διεξήχθη σε ποντίκια με στόχο να δείξει τι συμβαίνει στο ήπαρ όταν η έκθεση στα μικροπλαστικά συνδυάζεται με μια διατροφή πλούσια σε λιπαρά. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι δείκτες ηπατικής βλάβης στο αίμα ήταν άνω του διπλασίου στα ποντίκια που είχαν εκτεθεί σε μικροπλαστικά και ακολουθούσαν λιπαρή διατροφή, σε σχέση με εκείνα που είχαν εκτεθεί στα ίδια μικροπλαστικά, αλλά έτρωγαν κανονικά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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