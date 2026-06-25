Λιπώδες ήπαρ: Ο άγνωστος ρόλος των μικροπλαστικών – Ποια διατροφή πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο

Νέα έρευνα δείχνει ότι τα μικροπλαστικά -που βρίσκονται πλέον παντού γύρω μας- μπορεί να επηρεάζουν τους φυσικούς μηχανισμούς άμυνας του ήπατος, ενισχύοντας τη φλεγμονή και, τελικά, την ηπατική βλάβη