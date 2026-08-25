Διαμαρτυρίες για αμίαντο σε στέγες του Νοσοκομείου Κιλκίς: Πόσο επικίνδυνος είναι
Διαμαρτυρίες για αμίαντο σε στέγες του Νοσοκομείου Κιλκίς: Πόσο επικίνδυνος είναι
Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Κιλκίς καταγγέλλει την παραμονή επτά παλαιών στεγών από αμιαντοτσιμέντο στους χώρους του νοσοκομείου, παρά τους κινδύνους για την υγεία
Σοβαρά ερωτήματα για την παραμονή παλαιών στεγών από αμιαντοτσιμέντο στους χώρους του Νοσοκομείου Κιλκίς, παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες και την καταγραφή τους από αρμόδια υπηρεσία, θέτει το Σωματείο Εργαζομένων του νοσηλευτικού ιδρύματος.
Όπως επισημαίνει σε καταγγελία του, κατά τη φωτογράφιση του νέου κτηρίου των διοικητικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου Κιλκίς εντοπίστηκε μικρό οίκημα, πίσω από το νέο κτήριο και κοντά στην τρίτη πτέρυγα, το οποίο εξακολουθεί να διαθέτει παλαιά στέγη από φύλλα αμιαντοτσιμέντου (ελενίτ).
Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για υλικό που, όταν φθείρεται, σπάει ή υφίσταται εργασίες, μπορεί να απελευθερώσει ίνες αμιάντου, οι οποίες συνδέονται με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και ειδικά για τους πνεύμονες.
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Όπως επισημαίνει σε καταγγελία του, κατά τη φωτογράφιση του νέου κτηρίου των διοικητικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου Κιλκίς εντοπίστηκε μικρό οίκημα, πίσω από το νέο κτήριο και κοντά στην τρίτη πτέρυγα, το οποίο εξακολουθεί να διαθέτει παλαιά στέγη από φύλλα αμιαντοτσιμέντου (ελενίτ).
Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για υλικό που, όταν φθείρεται, σπάει ή υφίσταται εργασίες, μπορεί να απελευθερώσει ίνες αμιάντου, οι οποίες συνδέονται με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και ειδικά για τους πνεύμονες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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