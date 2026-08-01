Θυρεοειδίτιδα Hashimoto: Η «αόρατη» πάθηση πίσω από την κόπωση και την έλλειψη ενέργειας
Θυρεοειδίτιδα Hashimoto: Η «αόρατη» πάθηση πίσω από την κόπωση και την έλλειψη ενέργειας
Κόπωση, υπνηλία, αύξηση βάρους και δυσκολία συγκέντρωσης μπορεί να κρύβουν υποθυρεοειδισμό λόγω θυρεοειδίτιδας Hashimoto. Ο κ. Κωνσταντίνος Σέγκος, Διευθυντής Ενδοκρινολόγος του Metropolitan General, εξηγεί τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη διάγνωση, τη θεραπεία και τη σωστή παρακολούθηση της νόσου
Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στη χώρα μας αλλά και σε όλον τον κόσμο, με υποθυρεοειδισμό και θυρεοειδίτιδα Hashimoto. Έρευνες έχουν δείξει ότι υποθυρεοειδισμός παρατηρείται στο 5-12% του πληθυσμού, με ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά να παρατηρούνται για τη θυρεοειδίτιδα Hashimoto.
Τι είναι όμως αυτές οι παθήσεις και τι προκαλούν, ποια τα συμπτώματα και ποια η θεραπευτική τους αντιμετώπιση;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τι είναι όμως αυτές οι παθήσεις και τι προκαλούν, ποια τα συμπτώματα και ποια η θεραπευτική τους αντιμετώπιση;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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