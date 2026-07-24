Διακοπές χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις: Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ταξιδιωτική ασφάλιση
Διακοπές χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις: Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ταξιδιωτική ασφάλιση
Ένα πρόβλημα υγείας ή ένα ατύχημα μακριά από την Ελλάδα μπορεί να μετατραπεί σε σοβαρή οικονομική περιπέτεια, ιδιαίτερα σε χώρες όπου η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας δεν ισχύει. Τι καλύπτει η ταξιδιωτική ασφάλιση και γιατί είναι σημαντική πριν από την αναχώρηση
Ένας σημαντικό θέμα για όσους ταξιδεύουν στο εξωτερικό δεν είναι μόνο η ανησυχία για τη διασφάλιση των αποσκευών τους, μήπως και χαθούν. Πολύ περισσότερο πρέπει να είναι η μέριμνα για την υγεία τους και πώς θα την προστατεύσουν εάν χρειαστεί. Κι αυτό διότι το ιδιαίτερα προνομιακό δωρεάν σύστημα της Ελλάδας δεν συναντάται σε άλλες χώρες. Υπάρχουν διαδικασίες, κόστη και δυσχέρεια πρόσβασης σε θέματα περίθαλψης ή νοσηλείας. Γι’ αυτό και ιδιαίτερα η προστασία της υγείας είναι καθοριστική στις μετακινήσεις στο εξωτερικό, αφού οι ταξιδιώτες μεταβαίνουν σε νέα περιβάλλοντα με ιδιαιτερότητες στο θέμα αυτό.
Τα τεράστια κόστη περίθαλψης – νοσηλείας
Το κυρίαρχο πρόβλημα στην κάλυψη της Υγείας δημιουργείται όταν η μετακίνηση γίνεται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της συνθήκης Σένγκεν, όπως η Αμερική, η Μεγάλη Βρετανία ή χώρες της Ασίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα τεράστια κόστη περίθαλψης – νοσηλείας
Το κυρίαρχο πρόβλημα στην κάλυψη της Υγείας δημιουργείται όταν η μετακίνηση γίνεται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της συνθήκης Σένγκεν, όπως η Αμερική, η Μεγάλη Βρετανία ή χώρες της Ασίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα