Διακοπές χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις: Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ταξιδιωτική ασφάλιση

Ένα πρόβλημα υγείας ή ένα ατύχημα μακριά από την Ελλάδα μπορεί να μετατραπεί σε σοβαρή οικονομική περιπέτεια, ιδιαίτερα σε χώρες όπου η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας δεν ισχύει. Τι καλύπτει η ταξιδιωτική ασφάλιση και γιατί είναι σημαντική πριν από την αναχώρηση