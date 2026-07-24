«Συγκεντρώσου!»: Γιατί οι έφηβοι αποσπώνται τόσο εύκολα – Τι να κάνουν οι γονείς

Εάν ένας έφηβος χάνει εύκολα τη συγκέντρωσή του δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι αδιάφορος. Μια επιστήμονας εξηγεί ότι, τις περισσότερες φορές, πρόκειται για μια φυσιολογική συνέπεια της ανάπτυξης του εγκεφάλου