«Συγκεντρώσου!»: Γιατί οι έφηβοι αποσπώνται τόσο εύκολα – Τι να κάνουν οι γονείς
YGEIAMOU.GR
Διάσπαση Προσοχής Εφηβεία Έφηβοι

«Συγκεντρώσου!»: Γιατί οι έφηβοι αποσπώνται τόσο εύκολα – Τι να κάνουν οι γονείς

Εάν ένας έφηβος χάνει εύκολα τη συγκέντρωσή του δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι αδιάφορος. Μια επιστήμονας εξηγεί ότι, τις περισσότερες φορές, πρόκειται για μια φυσιολογική συνέπεια της ανάπτυξης του εγκεφάλου

«Συγκεντρώσου!»: Γιατί οι έφηβοι αποσπώνται τόσο εύκολα – Τι να κάνουν οι γονείς
Μαρία Κοτοπούλη
«Συγκεντρώσου!». «Γιατί αποσπάσαι τόσο εύκολα;». Φράσεις σαν κι αυτές ακούν σχεδόν καθημερινά οι έφηβοι. Με αυτές τις παρατηρήσεις, όμως, μπορούν να οδηγηθούν εύκολα σε λάθος συμπεράσματα, παρατηρεί η νευρολόγος Judy Willis: «Αυτό που ξεκινά ως σχόλιο για μια συμπεριφορά μπορεί σταδιακά να γίνει μέρος της ταυτότητάς τους: “Είμαι τεμπέλης”, “Δεν είμαι έξυπνος”, “Δεν τα καταφέρνω στο σχολείο”» σημειώνει. Ως αποτέλεσμα, αυτές οι πεποιθήσεις μπορούν να διαβρώσουν το κίνητρο πολύ περισσότερο απ’ όσο η ίδια η διάσπαση της προσοχής.

Τι θα γινόταν, όμως, αν αναλογιζόμασταν ότι μεγάλο μέρος αυτής της φαινομενικής έλλειψης προσοχής δεν οφειλόταν στην αδιαφορία ή στην έλλειψη προσπάθειας, αλλά αντανακλούσε τη φυσιολογική ανάπτυξη του εγκεφάλου; Η ίδια εξηγεί το σκεπτικό της με άρθρο στο Psychology Today.

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Μαρία Κοτοπούλη
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