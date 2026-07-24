Πολλαπλή σκλήρυνση: 9 στους 10 ασθενείς εμφανίζουν και προβλήματα ούρησης

Η πολλαπλή σκλήρυνση μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τη λειτουργία της κύστης - Ποια συμπτώματα χρειάζονται έγκαιρη αξιολόγηση και γιατί δεν πρέπει να αγνοούνται