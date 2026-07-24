Πολλαπλή σκλήρυνση: 9 στους 10 ασθενείς εμφανίζουν και προβλήματα ούρησης
Πολλαπλή σκλήρυνση: 9 στους 10 ασθενείς εμφανίζουν και προβλήματα ούρησης
Η πολλαπλή σκλήρυνση μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τη λειτουργία της κύστης - Ποια συμπτώματα χρειάζονται έγκαιρη αξιολόγηση και γιατί δεν πρέπει να αγνοούνται
Για πολλούς ανθρώπους με πολλαπλή σκλήρυνση, τα προβλήματα ούρησης είναι εξίσου ενοχλητικά με τις κινητικές ή αισθητικές διαταραχές της νόσου.
Κι όμως, συχνά παραμένουν αδιάγνωστα ή δεν συζητούνται ποτέ με τον θεράποντα ιατρό. Άλλοτε από αμηχανία ή ντροπή και άλλοτε επειδή οι ασθενείς θεωρούν ότι αποτελούν μια φυσιολογική συνέπεια της πάθησής τους, συμπτώματα όπως η συχνουρία, η έντονη ανάγκη για ούρηση ή η δυσκολία στην κένωση της κύστης αντιμετωπίζονται ως κάτι που «πρέπει απλώς να υπομείνουν».
Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Οι διαταραχές του κατώτερου ουροποιητικού αποτελούν μία από τις συχνότερες εκδηλώσεις της πολλαπλής σκλήρυνσης. Εκτιμάται ότι εννέα στους δέκα ασθενείς θα εμφανίσουν κάποια στιγμή προβλήματα από την ουροδόχο κύστη, ενώ σε αρκετούς τα συμπτώματα αυτά κάνουν την εμφάνισή τους ήδη από τα πρώτα χρόνια της νόσου.
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Κι όμως, συχνά παραμένουν αδιάγνωστα ή δεν συζητούνται ποτέ με τον θεράποντα ιατρό. Άλλοτε από αμηχανία ή ντροπή και άλλοτε επειδή οι ασθενείς θεωρούν ότι αποτελούν μια φυσιολογική συνέπεια της πάθησής τους, συμπτώματα όπως η συχνουρία, η έντονη ανάγκη για ούρηση ή η δυσκολία στην κένωση της κύστης αντιμετωπίζονται ως κάτι που «πρέπει απλώς να υπομείνουν».
Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Οι διαταραχές του κατώτερου ουροποιητικού αποτελούν μία από τις συχνότερες εκδηλώσεις της πολλαπλής σκλήρυνσης. Εκτιμάται ότι εννέα στους δέκα ασθενείς θα εμφανίσουν κάποια στιγμή προβλήματα από την ουροδόχο κύστη, ενώ σε αρκετούς τα συμπτώματα αυτά κάνουν την εμφάνισή τους ήδη από τα πρώτα χρόνια της νόσου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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