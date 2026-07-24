1 στα 10 φάρμακα που πωλείται διαδικτυακά δεν είναι γνήσιο - Πώς να προστατευτούμε

Πλαστά φάρμακα με πειστικές συσκευασίες, ψεύτικα λογότυπα και επικίνδυνα συστατικά κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και σε αγορές του εξωτερικού. Ποια σημάδια πρέπει να σας υποψιάσουν και πώς θα προστατευτείτε