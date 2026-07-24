1 στα 10 φάρμακα που πωλείται διαδικτυακά δεν είναι γνήσιο - Πώς να προστατευτούμε
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1 στα 10 φάρμακα που πωλείται διαδικτυακά δεν είναι γνήσιο - Πώς να προστατευτούμε

Πλαστά φάρμακα με πειστικές συσκευασίες, ψεύτικα λογότυπα και επικίνδυνα συστατικά κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και σε αγορές του εξωτερικού. Ποια σημάδια πρέπει να σας υποψιάσουν και πώς θα προστατευτείτε

1 στα 10 φάρμακα που πωλείται διαδικτυακά δεν είναι γνήσιο - Πώς να προστατευτούμε
Βίκυ Βενιού
Η αγορά φαρμάκων μέσω διαδικτύου μπορεί να είναι βολική και, μερικές φορές, οικονομικότερη. Ωστόσο, ένα ερώτημα παραμένει: Το προϊόν που παραλαμβάνουμε είναι αυτό που αγοράσαμε;

Όπως αναφέρει στο The Conversation η Dipa Kamdar, Λέκτορας Φαρμακευτικής Πρακτικής στο Πανεπιστήμιο Kingston, υπολογίζεται ότι περίπου 1 στα 10 φάρμακα παγκοσμίως είναι πλαστά ή κατώτερης ποιότητας, ενώ μια πρόσφατη παγκόσμια έρευνα διαπίστωσε ότι περίπου το 60% των ανθρώπων ανησυχούν ότι τα φάρμακα που αγοράζουν ενδέχεται να μην είναι γνήσια.

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Βίκυ Βενιού
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