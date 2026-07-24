Είναι η ορμονική θεραπεία το «μυστικό» της υγιούς γήρανσης για τις γυναίκες σε εμμηνόπαυση;
Είναι η ορμονική θεραπεία το «μυστικό» της υγιούς γήρανσης για τις γυναίκες σε εμμηνόπαυση;
Από τις εξάψεις και την κολπική ατροφία έως την οστεοπόρωση και τη σαρκοπενία, ο κ. Χάρης Κανδηλώρος, Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ & τ. Επιμελητής Πανεπιστημίου του Nancy, Επιστημονικός συνεργάτης Μetropolitan General - Διαγνωστικών Κέντρων ΗealthSpot, εξηγεί πότε η θεραπεία έχει θέση και πότε χρειάζεται προσοχή
Η εμμηνόπαυση αποτελεί φυσιολογικό στάδιο της ζωής και συνοδεύεται από μείωση των γυναικείων ορμονών. Τι συμβαίνει όμως στον οργανισμό κατά την εμμηνόπαυση;
Η απουσία έκκρισης μιας ορμόνης μπορεί να οφείλεται είτε σε κάποιο παθολογικό αίτιο είτε στη φυσιολογική εξέλιξη του οργανισμού με την πάροδο της ηλικίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εμμηνόπαυση, κατά την οποία μειώνεται σταδιακά και τελικά διακόπτεται η παραγωγή των γυναικείων ορμονών.
Η ορμονική αυτή μεταβολή οδηγεί στη διακοπή της ωορρηξίας και συνοδεύεται από σημαντικές αλλαγές σε πολλά συστήματα του γυναικείου οργανισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η απουσία έκκρισης μιας ορμόνης μπορεί να οφείλεται είτε σε κάποιο παθολογικό αίτιο είτε στη φυσιολογική εξέλιξη του οργανισμού με την πάροδο της ηλικίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εμμηνόπαυση, κατά την οποία μειώνεται σταδιακά και τελικά διακόπτεται η παραγωγή των γυναικείων ορμονών.
Η ορμονική αυτή μεταβολή οδηγεί στη διακοπή της ωορρηξίας και συνοδεύεται από σημαντικές αλλαγές σε πολλά συστήματα του γυναικείου οργανισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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