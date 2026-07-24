Είναι η ορμονική θεραπεία το «μυστικό» της υγιούς γήρανσης για τις γυναίκες σε εμμηνόπαυση;

αποτελεί φυσιολογικό στάδιο της ζωής και συνοδεύεται από μείωση των γυναικείων ορμονών. Τι συμβαίνει όμως στον οργανισμό κατά την εμμηνόπαυση;Η απουσία έκκρισης μιας ορμόνης μπορεί να οφείλεται είτε σε κάποιο παθολογικό αίτιο είτε στη φυσιολογική εξέλιξη του οργανισμού με την πάροδο της ηλικίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εμμηνόπαυση, κατά την οποία μειώνεται σταδιακά και τελικά διακόπτεται η παραγωγή των γυναικείων ορμονών.Η ορμονική αυτή μεταβολή οδηγεί στηΔιαβάστε περισσότερα στο