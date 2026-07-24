Είναι η ορμονική θεραπεία το «μυστικό» της υγιούς γήρανσης για τις γυναίκες σε εμμηνόπαυση;
YGEIAMOU.GR
Metropolitan General Αντιγήρανση Εμμηνόπαυση Ορμονική Υποκατάσταση Χάρης Κανδηλώρος

Είναι η ορμονική θεραπεία το «μυστικό» της υγιούς γήρανσης για τις γυναίκες σε εμμηνόπαυση;

Από τις εξάψεις και την κολπική ατροφία έως την οστεοπόρωση και τη σαρκοπενία, ο κ. Χάρης Κανδηλώρος, Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ & τ. Επιμελητής Πανεπιστημίου του Nancy, Επιστημονικός συνεργάτης Μetropolitan General - Διαγνωστικών Κέντρων ΗealthSpot, εξηγεί πότε η θεραπεία έχει θέση και πότε χρειάζεται προσοχή

Είναι η ορμονική θεραπεία το «μυστικό» της υγιούς γήρανσης για τις γυναίκες σε εμμηνόπαυση;
ygeiamou.gr team
Η εμμηνόπαυση αποτελεί φυσιολογικό στάδιο της ζωής και συνοδεύεται από μείωση των γυναικείων ορμονών. Τι συμβαίνει όμως στον οργανισμό κατά την εμμηνόπαυση;

Η απουσία έκκρισης μιας ορμόνης μπορεί να οφείλεται είτε σε κάποιο παθολογικό αίτιο είτε στη φυσιολογική εξέλιξη του οργανισμού με την πάροδο της ηλικίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εμμηνόπαυση, κατά την οποία μειώνεται σταδιακά και τελικά διακόπτεται η παραγωγή των γυναικείων ορμονών.

Η ορμονική αυτή μεταβολή οδηγεί στη διακοπή της ωορρηξίας και συνοδεύεται από σημαντικές αλλαγές σε πολλά συστήματα του γυναικείου οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης