«Φύλακας» της ζωής ο εμβρυολόγος: Ο πολύτιμος ρόλος του στην εξωσωματική γονιμοποίηση

Στις 25 Ιουλίου του 1978, σε ένα νοσοκομείο του Όλνταμ στην Αγγλία, γεννήθηκε η Λουίζ Μπράουν — το πρώτο παιδί που ήρθε στον κόσμο χάρη στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Από τότε, η ημερομηνία αυτή έχει καθιερωθεί ως η, μια μέρα αφιερωμένη στους επιστήμονες που εργάζονται μακριά από τα φώτα, μέσα στο εργαστήριο, και κάνουν δυνατό αυτό που για εκατομμύρια ζευγάρια μοιάζει με θαύμα.Όταν σκεφτόμαστε την εξωσωματική, ο νους μας πηγαίνει συνήθως στον γιατρό, στα φάρμακα, στις εξετάσεις. Σπάνια όμως σκεφτόμαστε ποιος κρατά κυριολεκτικά στα χέρια του το ωάριο, το σπερματοζωάριο και το έμβρυο. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο εμβρυολόγος — ο επιστήμονας πίσω από το μικροσκόπιο.Διαβάστε περισσότερα στο