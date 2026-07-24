«Φύλακας» της ζωής ο εμβρυολόγος: Ο πολύτιμος ρόλος του στην εξωσωματική γονιμοποίηση
«Φύλακας» της ζωής ο εμβρυολόγος: Ο πολύτιμος ρόλος του στην εξωσωματική γονιμοποίηση
Ο κ. Ιωάννης Σφοντούρης, Εμβρυολόγος, Διευθυντής Εμβρυολογικού Εργαστηρίου, Υγεία IVF Εμβρυογένεσις, Αναπληρωτής Καθηγητής Εμβρυολογίας, UNIC Athens, εξηγεί τον καθοριστικό ρόλο του επιστήμονα που εργάζεται πίσω από το μικροσκόπιο, εκεί όπου η ελπίδα της εξωσωματικής αρχίζει να γίνεται ζωή
Στις 25 Ιουλίου του 1978, σε ένα νοσοκομείο του Όλνταμ στην Αγγλία, γεννήθηκε η Λουίζ Μπράουν — το πρώτο παιδί που ήρθε στον κόσμο χάρη στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Από τότε, η ημερομηνία αυτή έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Εμβρυολόγου, μια μέρα αφιερωμένη στους επιστήμονες που εργάζονται μακριά από τα φώτα, μέσα στο εργαστήριο, και κάνουν δυνατό αυτό που για εκατομμύρια ζευγάρια μοιάζει με θαύμα.
Όταν σκεφτόμαστε την εξωσωματική, ο νους μας πηγαίνει συνήθως στον γιατρό, στα φάρμακα, στις εξετάσεις. Σπάνια όμως σκεφτόμαστε ποιος κρατά κυριολεκτικά στα χέρια του το ωάριο, το σπερματοζωάριο και το έμβρυο. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο εμβρυολόγος — ο επιστήμονας πίσω από το μικροσκόπιο.
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Όταν σκεφτόμαστε την εξωσωματική, ο νους μας πηγαίνει συνήθως στον γιατρό, στα φάρμακα, στις εξετάσεις. Σπάνια όμως σκεφτόμαστε ποιος κρατά κυριολεκτικά στα χέρια του το ωάριο, το σπερματοζωάριο και το έμβρυο. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο εμβρυολόγος — ο επιστήμονας πίσω από το μικροσκόπιο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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