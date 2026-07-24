Κολπική ξηρότητα: Η καλοκαιρινή ενόχληση που επηρεάζει και τις προσωπικές στιγμές
Κολπική ξηρότητα: Η καλοκαιρινή ενόχληση που επηρεάζει και τις προσωπικές στιγμές
Η κολπική ξηρότητα μπορεί να γίνει πιο έντονη το καλοκαίρι, επηρεάζοντας την καθημερινή άνεση, την αυτοπεποίθηση και τις προσωπικές στιγμές μιας γυναίκας
Με τις υψηλές θερμοκρασίες και την αυξημένη υγρασία του καλοκαιριού να έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους, η καθημερινότητα αποκτά έναν πιο ανάλαφρο και ανέμελο ρυθμό. Αν και το καλοκαίρι δεν αποτελεί άμεση αιτία εμφάνισης της κολπικής ξηρότητας, παράγοντες όπως η αφυδάτωση, η αυξημένη εφίδρωση, η συχνότερη χρήση θαλασσινού ή χλωριωμένου νερού και οι μεταβολές στις καθημερινές συνήθειες μπορούν να εντείνουν την αίσθηση δυσφορίας σε γυναίκες που ήδη εμφανίζουν συμπτώματα.
Σε κάθε γυναίκα αξίζει να απολαύσει αυτή την εποχή με άνεση, αυτοπεποίθηση και ελευθερία – αφήνοντας πίσω ενοχλήσεις που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής της, όπως η κολπική ξηρότητα.
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Σε κάθε γυναίκα αξίζει να απολαύσει αυτή την εποχή με άνεση, αυτοπεποίθηση και ελευθερία – αφήνοντας πίσω ενοχλήσεις που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής της, όπως η κολπική ξηρότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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