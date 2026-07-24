Κολπική ξηρότητα: Η καλοκαιρινή ενόχληση που επηρεάζει και τις προσωπικές στιγμές

Με τις υψηλές θερμοκρασίες και την αυξημένη υγρασία του καλοκαιριού να έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους, η καθημερινότητα αποκτά έναν πιο ανάλαφρο και ανέμελο ρυθμό. Αν και το καλοκαίρι δεν αποτελεί άμεση αιτία εμφάνισης της κολπικής ξηρότητας, παράγοντες όπως η αφυδάτωση, η αυξημένη εφίδρωση, η συχνότερη χρήση θαλασσινού ή χλωριωμένου νερού και οι μεταβολές στις καθημερινές συνήθειες μπορούν να εντείνουν την αίσθηση δυσφορίας σε γυναίκες που ήδη εμφανίζουν συμπτώματα.Σε κάθε γυναίκα αξίζει να απολαύσει αυτή την εποχή με άνεση, αυτοπεποίθηση και ελευθερία – αφήνοντας πίσω ενοχλήσεις που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής της, όπως ηΔιαβάστε περισσότερα στο