Οι Έλληνες ζουν πολύ, αλλά όχι καλά – Έρευνα του Lancet

Η μεγαλύτερη έως σήμερα διεθνής ανάλυση για το προσδόκιμο ζωής δείχνει ότι η αύξηση των χρόνων ζωής δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση των χρόνων καλής υγείας