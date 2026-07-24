Οι Έλληνες ζουν πολύ, αλλά όχι καλά – Έρευνα του Lancet
Οι Έλληνες ζουν πολύ, αλλά όχι καλά – Έρευνα του Lancet
Η μεγαλύτερη έως σήμερα διεθνής ανάλυση για το προσδόκιμο ζωής δείχνει ότι η αύξηση των χρόνων ζωής δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση των χρόνων καλής υγείας
Το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται σχεδόν παντού στον κόσμο, όμως τα χρόνια που κερδίζουμε δεν είναι απαραίτητα και χρόνια καλής υγείας. Αυτή είναι η βασική διαπίστωση μεγάλης διεθνούς μελέτης που δημοσιεύθηκε στο The Lancet Public Health, σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, αλλά περνούν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους αντιμετωπίζοντας χρόνιες παθήσεις, αναπηρίες ή άλλες καταστάσεις που περιορίζουν την καθημερινότητά τους.
Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στην Ελλάδα. Οι ερευνητές υπολογίζουν ότι ένας Έλληνας αναμένεται να ζήσει κατά μέσο όρο περίπου 11,9 χρόνια, δηλαδή σχεδόν 12 χρόνια, με προβλήματα υγείας. Το διάστημα αυτό αντιστοιχεί στο 14,7% της συνολικής διάρκειας ζωής, γεγονός που σημαίνει ότι περίπου ένας στους επτά χρόνους ζωής περνά με ασθένεια ή αναπηρία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στην Ελλάδα. Οι ερευνητές υπολογίζουν ότι ένας Έλληνας αναμένεται να ζήσει κατά μέσο όρο περίπου 11,9 χρόνια, δηλαδή σχεδόν 12 χρόνια, με προβλήματα υγείας. Το διάστημα αυτό αντιστοιχεί στο 14,7% της συνολικής διάρκειας ζωής, γεγονός που σημαίνει ότι περίπου ένας στους επτά χρόνους ζωής περνά με ασθένεια ή αναπηρία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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