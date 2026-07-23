Γιατί όλο και περισσότερες νέες γυναίκες 20-30 ετών έχουν διαβήτη τύπου 2

Οι διαγνώσεις αυξάνονται ταχύτερα στις γυναίκες ηλικίας 20 έως 39 ετών, καθώς η παχυσαρκία εμφανίζεται νωρίτερα και σε βαρύτερη μορφή – Τι έδειξε μεγάλη μελέτη στην Αγγλία