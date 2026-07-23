Γιατί όλο και περισσότερες νέες γυναίκες 20-30 ετών έχουν διαβήτη τύπου 2
Γιατί όλο και περισσότερες νέες γυναίκες 20-30 ετών έχουν διαβήτη τύπου 2
Οι διαγνώσεις αυξάνονται ταχύτερα στις γυναίκες ηλικίας 20 έως 39 ετών, καθώς η παχυσαρκία εμφανίζεται νωρίτερα και σε βαρύτερη μορφή – Τι έδειξε μεγάλη μελέτη στην Αγγλία
Ο διαβήτης τύπου 2 θεωρούνταν για πολλά χρόνια μια νόσος που αφορούσε κυρίως τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Η εικόνα αυτή, ωστόσο, φαίνεται να αλλάζει με ανησυχητική ταχύτητα, καθώς ολοένα περισσότερες γυναίκες ηλικίας 20 και 30 ετών διαγιγνώσκονται με τη μεταβολική νόσο.
Νέα μεγάλη μελέτη στην Αγγλία αποκαλύπτει μια σαφή «γενεακή διαίρεση»: Ενώ οι νέες διαγνώσεις διαβήτη τύπου 2 αυξάνονται στους ανθρώπους κάτω των 40 ετών, μειώνονται στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις γυναίκες ηλικίας 20 έως 39 ετών, στις οποίες η συχνότητα των νέων περιστατικών αυξανόταν κατά περίπου 3% κάθε χρόνο από το 2011 έως το 2024.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Νέα μεγάλη μελέτη στην Αγγλία αποκαλύπτει μια σαφή «γενεακή διαίρεση»: Ενώ οι νέες διαγνώσεις διαβήτη τύπου 2 αυξάνονται στους ανθρώπους κάτω των 40 ετών, μειώνονται στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις γυναίκες ηλικίας 20 έως 39 ετών, στις οποίες η συχνότητα των νέων περιστατικών αυξανόταν κατά περίπου 3% κάθε χρόνο από το 2011 έως το 2024.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα