Γιατί όλο και περισσότερες νέες γυναίκες 20-30 ετών έχουν διαβήτη τύπου 2
YGEIAMOU.GR
Γυναίκες Δείκτης Μάζας Σώματος Διαβήτης Τύπου 2 Καρδιαγγειακά νοσήματα Παχυσαρκία

Γιατί όλο και περισσότερες νέες γυναίκες 20-30 ετών έχουν διαβήτη τύπου 2

Οι διαγνώσεις αυξάνονται ταχύτερα στις γυναίκες ηλικίας 20 έως 39 ετών, καθώς η παχυσαρκία εμφανίζεται νωρίτερα και σε βαρύτερη μορφή – Τι έδειξε μεγάλη μελέτη στην Αγγλία

Γιατί όλο και περισσότερες νέες γυναίκες 20-30 ετών έχουν διαβήτη τύπου 2
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ο διαβήτης τύπου 2 θεωρούνταν για πολλά χρόνια μια νόσος που αφορούσε κυρίως τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Η εικόνα αυτή, ωστόσο, φαίνεται να αλλάζει με ανησυχητική ταχύτητα, καθώς ολοένα περισσότερες γυναίκες ηλικίας 20 και 30 ετών διαγιγνώσκονται με τη μεταβολική νόσο.

Νέα μεγάλη μελέτη στην Αγγλία αποκαλύπτει μια σαφή «γενεακή διαίρεση»: Ενώ οι νέες διαγνώσεις διαβήτη τύπου 2 αυξάνονται στους ανθρώπους κάτω των 40 ετών, μειώνονται στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις γυναίκες ηλικίας 20 έως 39 ετών, στις οποίες η συχνότητα των νέων περιστατικών αυξανόταν κατά περίπου 3% κάθε χρόνο από το 2011 έως το 2024.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης