Στένωση καρωτίδας: Η σιωπηλή απειλή πίσω από το «μικρό» εγκεφαλικό – Τι πρέπει να γνωρίζουμε
Στένωση καρωτίδας: Η σιωπηλή απειλή πίσω από το «μικρό» εγκεφαλικό – Τι πρέπει να γνωρίζουμε
Ο κ. Νικόλαος Παρασκευάς, αγγειοχειρουργός Διευθυντής Β' Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, εξηγεί ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο, ποια συμπτώματα δεν πρέπει να αγνοούμε και πώς μπορεί να προληφθεί ένα σοβαρό εγκεφαλικό
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εγκεφάλου, αξίζει να θυμηθούμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων συνδέεται με τη νόσο των καρωτίδων.
Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της στένωσης των καρωτίδων μπορεί να προλάβει ένα σοβαρό εγκεφαλικό και τις δυνητικά καταστροφικές συνέπειές του.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της στένωσης των καρωτίδων μπορεί να προλάβει ένα σοβαρό εγκεφαλικό και τις δυνητικά καταστροφικές συνέπειές του.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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