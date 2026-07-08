Στένωση καρωτίδας: Η σιωπηλή απειλή πίσω από το «μικρό» εγκεφαλικό – Τι πρέπει να γνωρίζουμε
YGEIAMOU.GR
Εγκεφαλικό επεισόδιο Νικόλαος Παρασκευάς Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ Στένωση Καρωτίδων

Στένωση καρωτίδας: Η σιωπηλή απειλή πίσω από το «μικρό» εγκεφαλικό – Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Ο κ. Νικόλαος Παρασκευάς, αγγειοχειρουργός Διευθυντής Β' Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, εξηγεί ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο, ποια συμπτώματα δεν πρέπει να αγνοούμε και πώς μπορεί να προληφθεί ένα σοβαρό εγκεφαλικό

Στένωση καρωτίδας: Η σιωπηλή απειλή πίσω από το «μικρό» εγκεφαλικό – Τι πρέπει να γνωρίζουμε
ygeiamou.gr team
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εγκεφάλου, αξίζει να θυμηθούμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων συνδέεται με τη νόσο των καρωτίδων.

Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της στένωσης των καρωτίδων μπορεί να προλάβει ένα σοβαρό εγκεφαλικό και τις δυνητικά καταστροφικές συνέπειές του.

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ygeiamou.gr team
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