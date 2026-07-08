Πώς η ακράτεια επηρεάζει την οικειότητα και τις προσωπικές στιγμές του ζευγαριού – Οι πρακτικές λύσεις που βοηθούν
Πώς η ακράτεια επηρεάζει την οικειότητα και τις προσωπικές στιγμές του ζευγαριού – Οι πρακτικές λύσεις που βοηθούν
Στο 10ο επεισόδιο της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!» ο κ. Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης ουρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης μιλά για την επίδραση της ακράτειας στη σεξουαλικότητα, καθώς και τη σημασία της επικοινωνίας του ζευγαριού
Η ακράτεια δεν επηρεάζει μόνο το άτομο που τη βιώνει, αλλά και τη δυναμική της σχέσης.
«Τα άτομα με ακράτεια συχνά αναπτύσσουν άγχος για πιθανές οσμές ή ατυχήματα κατά τη διάρκεια προσωπικών στιγμών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην αποφυγή όχι μόνο της σεξουαλικής επαφής, αλλά και γενικότερα των στιγμών οικειότητας και εγγύτητας» εξηγεί ο κ. Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης, Ουρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, πρώην Γενικός Γραμματέας και νυν μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικών και Επιστημονικών Υποθέσεων της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, με ιδιαίτερη ενασχόληση στη λειτουργική ακράτεια.
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«Τα άτομα με ακράτεια συχνά αναπτύσσουν άγχος για πιθανές οσμές ή ατυχήματα κατά τη διάρκεια προσωπικών στιγμών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην αποφυγή όχι μόνο της σεξουαλικής επαφής, αλλά και γενικότερα των στιγμών οικειότητας και εγγύτητας» εξηγεί ο κ. Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης, Ουρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, πρώην Γενικός Γραμματέας και νυν μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικών και Επιστημονικών Υποθέσεων της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, με ιδιαίτερη ενασχόληση στη λειτουργική ακράτεια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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