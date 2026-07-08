Πώς η ακράτεια επηρεάζει την οικειότητα και τις προσωπικές στιγμές του ζευγαριού – Οι πρακτικές λύσεις που βοηθούν

Στο 10ο επεισόδιο της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!» ο κ. Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης ουρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης μιλά για την επίδραση της ακράτειας στη σεξουαλικότητα, καθώς και τη σημασία της επικοινωνίας του ζευγαριού