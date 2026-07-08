Το πρώτο Da Vinci 5 στην Ελλάδα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τη ρομποτική χειρουργική
Το πρώτο Da Vinci 5 στην Ελλάδα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τη ρομποτική χειρουργική
Το Da Vinci 5 είναι η νεότερη και πιο εξελιγμένη γενιά ρομποτικού χειρουργικού συστήματος πολλαπλών βραχιόνων. Το Ερρίκος Ντυνάν είναι το πρώτο και μοναδικό νοσοκομείο στην Ελλάδα που το εγκατέστησε και το λειτουργεί
Σε νέα εποχή στην Ελλάδα περνάει η ρομποτική χειρουργική, με το Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν να εγκαθιστά και να θέτει σε λειτουργία το πρώτο Da Vinci 5 στη χώρα. Οι πρώτες επεμβάσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε σειρά χειρουργικών ειδικοτήτων, σηματοδοτώντας ένα ουσιαστικό βήμα για την ελληνική χειρουργική κοινότητα και, κυρίως, για τους ασθενείς.
Το Da Vinci 5 είναι η νεότερη και πιο εξελιγμένη γενιά ρομποτικού χειρουργικού συστήματος πολλαπλών βραχιόνων. Το Ερρίκος Ντυνάν είναι το πρώτο και μοναδικό νοσοκομείο στην Ελλάδα που το εγκατέστησε και το λειτουργεί, ενώ, παράλληλα, πρόκειται μόλις για το δεύτερο σύστημα στην Ευρώπη και ένα από τα πρώτα δέκα παγκοσμίως που τίθενται σε κλινική χρήση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το Da Vinci 5 είναι η νεότερη και πιο εξελιγμένη γενιά ρομποτικού χειρουργικού συστήματος πολλαπλών βραχιόνων. Το Ερρίκος Ντυνάν είναι το πρώτο και μοναδικό νοσοκομείο στην Ελλάδα που το εγκατέστησε και το λειτουργεί, ενώ, παράλληλα, πρόκειται μόλις για το δεύτερο σύστημα στην Ευρώπη και ένα από τα πρώτα δέκα παγκοσμίως που τίθενται σε κλινική χρήση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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