Το πρώτο Da Vinci 5 στην Ελλάδα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τη ρομποτική χειρουργική

Το Da Vinci 5 είναι η νεότερη και πιο εξελιγμένη γενιά ρομποτικού χειρουργικού συστήματος πολλαπλών βραχιόνων. Το Ερρίκος Ντυνάν είναι το πρώτο και μοναδικό νοσοκομείο στην Ελλάδα που το εγκατέστησε και το λειτουργεί