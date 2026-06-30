5 καθημερινές πράξεις που ενώνουν το ζευγάρι και κάνουν τη σχέση να αντέξει στον χρόνο
5 καθημερινές πράξεις που ενώνουν το ζευγάρι και κάνουν τη σχέση να αντέξει στον χρόνο
Δεν είναι η απουσία των συγκρούσεων αλλά πέντε απλές επιλογές που καλλιεργούν την εμπιστοσύνη και «θωρακίζουν» τη σχέση για να αντέξει στο χρόνο
Το μυστικό για μια σχέση που αντέχει στον χρόνο – και στις δυσκολίες – δεν είναι η αποφυγή των συγκρούσεων ούτε η απουσία τους. Κρύβεται σε κάτι πιο απλό αλλά και πιο απαιτητικό: τη δέσμευση. Την ασφάλεια που νιώθει κανείς δίπλα στον σύντροφό του. Την εμπιστοσύνη που τρέφω πως, ό,τι κι αν συμβεί, θα το αντιμετωπίσουν μαζί, με ωριμότητα, ψυχραιμία και σεβασμό.
Η δέσμευση αυτή δεν χτίζεται από τη μια μέρα στην άλλη. Μπορεί, όμως, να ραγίσει απότομα. Όπως εξηγεί σε άρθρο του στο Psychology Today ο Δρ. Jason Whiting, κάθε μορφή προδοσίας τραυματίζει τη δυναμική της σχέσης, ενώ η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης απαιτεί χρόνο και προσπάθεια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η δέσμευση αυτή δεν χτίζεται από τη μια μέρα στην άλλη. Μπορεί, όμως, να ραγίσει απότομα. Όπως εξηγεί σε άρθρο του στο Psychology Today ο Δρ. Jason Whiting, κάθε μορφή προδοσίας τραυματίζει τη δυναμική της σχέσης, ενώ η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης απαιτεί χρόνο και προσπάθεια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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