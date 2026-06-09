Γιατί αντιδρούν οι νοσοκομειακοί γιατροί σε νέα πρόταση κάλυψης άγονων θέσεων
Γιατί αντιδρούν οι νοσοκομειακοί γιατροί σε νέα πρόταση κάλυψης άγονων θέσεων
Η πρόταση να προσλαμβάνονται γιατροί σε κεντρικά νοσοκομεία και να μετακινούνται εκ περιτροπής σε περιφερειακά για την κάλυψη άγονων θέσεων προκάλεσε την έντονη αντίδραση των νοσοκομειακών γιατρών Δράμας
Έντονη είναι η αντίδραση των νοσοκομειακών γιατρών της βόρειας Ελλάδας για πρόταση που φέρεται να «έπεσε στο τραπέζι» προκειμένου να βρίσκεται λύση στην κάλυψη άγονων θέσεων σε περιφερειακά νοσοκομεία.
Συγκεκριμένα, ιατρική ομάδα του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ προχώρησε, όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, σε μια ρηξικέλευθη πρόταση την οποία όπως φαίνεται άκουσε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Συγκεκριμένα, προτάθηκε οι θέσεις που αφορούν σε περιφερειακά νοσοκομεία και προκύπτουν άγονες να προκηρύσσονται σε κεντρικό νοσοκομείο, εν προκειμένω στο ΑΧΕΠΑ, και οι γιατροί που προσλαμβάνονται να μετακινούνται εκ περιτροπής για κάλυψη των κενών στην Περιφέρεια.
Η ομολογουμένως … τολμηρή ιδέα έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με τους γιατρούς της Δράμας να έχουν ήδη προβεί σε ανακοίνωση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Συγκεκριμένα, ιατρική ομάδα του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ προχώρησε, όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, σε μια ρηξικέλευθη πρόταση την οποία όπως φαίνεται άκουσε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Συγκεκριμένα, προτάθηκε οι θέσεις που αφορούν σε περιφερειακά νοσοκομεία και προκύπτουν άγονες να προκηρύσσονται σε κεντρικό νοσοκομείο, εν προκειμένω στο ΑΧΕΠΑ, και οι γιατροί που προσλαμβάνονται να μετακινούνται εκ περιτροπής για κάλυψη των κενών στην Περιφέρεια.
Η ομολογουμένως … τολμηρή ιδέα έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με τους γιατρούς της Δράμας να έχουν ήδη προβεί σε ανακοίνωση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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