Γιατί αντιδρούν οι νοσοκομειακοί γιατροί σε νέα πρόταση κάλυψης άγονων θέσεων

Η πρόταση να προσλαμβάνονται γιατροί σε κεντρικά νοσοκομεία και να μετακινούνται εκ περιτροπής σε περιφερειακά για την κάλυψη άγονων θέσεων προκάλεσε την έντονη αντίδραση των νοσοκομειακών γιατρών Δράμας