SOS για καθυστερήσεις: Έως και δύο χρόνια περιμένουν οι Έλληνες ασθενείς για καινοτόμα φάρμακα
Η πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα παραμένει πολύ αργή, καθώς χρειάζονται σχεδόν δύο χρόνια για να κυκλοφορήσουν στη χώρα και τελικά διαθέσιμο είναι μόνο 1 στα 5 νέα φάρμακα που εγκρίνονται στην Ευρώπη
Παγιώνεται η αργή πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών στα καινοτόμα φάρμακα που εγκρίνονται στην Ευρώπη, καθώς απαιτούνται περίπου 21 μήνες, δηλαδή σχεδόν δύο χρόνια, μέχρι να έρθει ένα νέο σκεύασμα στη χώρα μας. Την ίδια στιγμή, από όσα φάρμακα εγκρίνονται στους ασθενείς στη χώρα μας φτάνει το ένα στα πέντε, γεγονός που οδηγεί σε σοβαρές ανισότητες σε ό,τι αφορά στην πρόσβαση σε θεραπείες στη γηραιά ήπειρο.
Για μία ακόμη φορά, οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) χτύπησαν «καμπανάκι» για την ελληνική φαρμακευτική πολιτική που έχει ως αποτέλεσμα τη δυσκολία εισόδου καινοτόμων φαρμάκων στην Ελλάδα. Σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου παρουσίασαν δύο μελέτες, την ετήσια της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων (EFPIA), γνωστής και ως δείκτης W.A.I.T, καθώς και μελέτη της IQVIA. Και οι δύο προκαλούν προβληματισμό καθώς προκύπτει αργοπορημένη πρόσβαση ασθενών σε νέες θεραπείες.
