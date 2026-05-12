Ελλιπώς εμβολιασμένα 1 στα 3 παιδιά στη χώρα – Ελληνική μελέτη αποκαλύπτει
Ανάλυση σε περισσότερα από 400.000 παιδιά αποτυπώνει ότι, παρά τα σχετικά υψηλά ποσοστά συμμετοχής στους εμβολιασμούς, η έγκαιρη και πλήρης ολοκλήρωση των δόσεων παραμένει πρόκληση
Σημαντικές υστερήσεις στην τήρηση του παιδικού εμβολιαστικού προγράμματος στην Ελλάδα αναδεικνύει νέα ανάλυση, η οποία βασίστηκε σε εκτελεσμένες ηλεκτρονικές συνταγές για 400.959 παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα από το 2018 έως το 2022.
Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο Vaccine: X, δείχνουν ότι έως την ηλικία των 24 μηνών μόλις το 66,7% είχε ολοκληρώσει το συνδυαστικό σχήμα επτά βασικών εμβολίων.
