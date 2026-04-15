Κέντρα Τραύματος στα νοσοκομεία – Ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία τους
YGEIAMOU.GR
Δημόσια νοσοκομεία Εθνικό Σύστημα Τραύματος ΕΣΥ Κέντρα Τραύματος

Το Υπουργείο Υγείας προχωρά στη δημιουργία Εθνικής Επιτροπής Τραύματος, με στόχο την οργάνωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος και τη λειτουργία εξειδικευμένων Κέντρων Τραύματος στο ΕΣΥ

Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία των Κέντρων Τραύματος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) είναι το Υπουργείο Υγείας. Με απόφαση που υπογράφουν ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, συγκροτείται Εθνική Επιτροπή Τραύματος με σκοπό την οργάνωση του συστήματος Τραύματος, αναγκαίου στη χώρα μας λόγω των πολλαπλών τροχαίων ατυχημάτων.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, Λίλιαν Βιλδιρίδη, και τα υπόλοιπα μέλη είναι τα εξής: Παναγιώτα Μαστρογιάννη, Παντελεήμων Βασιλείου, Γεώργιος Βέλμαχος, Νεκτάριος Κορρές, Παναγιώτης Κουλούβαρης, Ιωάννης Μασσαλής, Κωνσταντίνος Φορτούνης, Γεώργιος Χαραλάμπους.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

