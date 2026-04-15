Κέντρα Τραύματος στα νοσοκομεία – Ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία τους
Το Υπουργείο Υγείας προχωρά στη δημιουργία Εθνικής Επιτροπής Τραύματος, με στόχο την οργάνωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος και τη λειτουργία εξειδικευμένων Κέντρων Τραύματος στο ΕΣΥ
Ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία των Κέντρων Τραύματος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) είναι το Υπουργείο Υγείας. Με απόφαση που υπογράφουν ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, συγκροτείται Εθνική Επιτροπή Τραύματος με σκοπό την οργάνωση του συστήματος Τραύματος, αναγκαίου στη χώρα μας λόγω των πολλαπλών τροχαίων ατυχημάτων.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, Λίλιαν Βιλδιρίδη, και τα υπόλοιπα μέλη είναι τα εξής: Παναγιώτα Μαστρογιάννη, Παντελεήμων Βασιλείου, Γεώργιος Βέλμαχος, Νεκτάριος Κορρές, Παναγιώτης Κουλούβαρης, Ιωάννης Μασσαλής, Κωνσταντίνος Φορτούνης, Γεώργιος Χαραλάμπους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα