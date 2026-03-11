Ιλαρά: «Έκρηξη» κρουσμάτων ακόμη και με μικρή μείωση 1% στους εμβολιασμούς
Νέα έκθεση για την ιλαρά στις ΗΠΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για έως και 17.000 περιστατικά τον χρόνο, χιλιάδες νοσηλείες και βαρύ οικονομικό κόστος έως το 2030
Ακόμη και μια φαινομενικά «μικρή» υποχώρηση στην εμβολιαστική κάλυψη κατά της ιλαράς θα μπορούσε να έχει δυσανάλογα μεγάλες συνέπειες για τη δημόσια υγεία και την οικονομία στις ΗΠΑ, δείχνει έκθεση της Common Health Coalition. Συγκεκριμένα, εκτιμά ότι μια σταθερή ετήσια μείωση κατά 1% στην κάλυψη του εμβολίου MMR (ιλαράς/παρωτίτιδας/ερυθράς) στα παιδιά ενδέχεται να οδηγήσει, έως το 2030, σε περισσότερα από 17.000 κρούσματα κάθε χρόνο, περίπου 4.085 νοσηλείες και 36 θανάτους που θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) αναφέρουν πως εάν ένας άνθρωπος νοσεί με ιλαρά, τότε έως 9 στα 10 άτομα που βρίσκονται στον περίγυρό του, θα μολυνθούν – εάν δεν έχουν εμβολιαστεί.
