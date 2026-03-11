Ιλαρά: «Έκρηξη» κρουσμάτων ακόμη και με μικρή μείωση 1% στους εμβολιασμούς

Νέα έκθεση για την ιλαρά στις ΗΠΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για έως και 17.000 περιστατικά τον χρόνο, χιλιάδες νοσηλείες και βαρύ οικονομικό κόστος έως το 2030