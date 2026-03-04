Σχολείο: Όταν το κουδούνι χτυπάει πιο αργά οι μαθητές κερδίζουν 40΄ ύπνου – Το ελβετικό μοντέλο για καλύτερες επιδόσεις
Σχολείο: Όταν το κουδούνι χτυπάει πιο αργά οι μαθητές κερδίζουν 40΄ ύπνου – Το ελβετικό μοντέλο για καλύτερες επιδόσεις
Μελέτη στην Ελβετία δείχνει ότι η δυνατότητα προσέλευσης πιο αργά στο σχολείο αυξάνει τον ύπνο των εφήβων και συνοδεύεται από καλύτερες επιδόσεις
Οι έφηβοι δεν αργούν στο σχολείο, επειδή θέλουν να κοιμηθούν. Καθυστερούν, επειδή το βιολογικό τους ρολόι μετατοπίζεται προς τις πιο όψιμες ώρες, όσο προχωρά αυτή η… μεταβατική περίοδος. Έτσι, η πολύ πρωινή έναρξη του σχολείου «συγκρούεται» με τη φυσιολογία τους, δημιουργώντας ένα συσσωρευμένο έλλειμμα ύπνου μέσα στην εβδομάδα – και αυτό δεν είναι αθώο.
«Η χρόνια έλλειψη ύπνου δεν επηρεάζει μόνο την ευημερία, αλλά έχει μετρήσιμο αντίκτυπο στην ψυχική υγεία, τη σωματική ανάπτυξη και την ικανότητα μάθησης», τονίζει ο Δρ. Oskar Jenni, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης.
Σε αυτό το πλαίσιο, έρευνα από το Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Ζυρίχης στο Journal of Adolescent Health έρχεται να δώσει ένα πρακτικό «μοντέλο» ως λύση: όχι απλή καθυστέρηση του ωραρίου, αλλά ευελιξία, ώστε οι μαθητές να μπορούν να επιλέγουν αν θα ξεκινήσουν νωρίς ή αργότερα, χωρίς να «πληρώνουν» την επιλογή τους με χαμένα μαθήματα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
«Η χρόνια έλλειψη ύπνου δεν επηρεάζει μόνο την ευημερία, αλλά έχει μετρήσιμο αντίκτυπο στην ψυχική υγεία, τη σωματική ανάπτυξη και την ικανότητα μάθησης», τονίζει ο Δρ. Oskar Jenni, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης.
Σε αυτό το πλαίσιο, έρευνα από το Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Ζυρίχης στο Journal of Adolescent Health έρχεται να δώσει ένα πρακτικό «μοντέλο» ως λύση: όχι απλή καθυστέρηση του ωραρίου, αλλά ευελιξία, ώστε οι μαθητές να μπορούν να επιλέγουν αν θα ξεκινήσουν νωρίς ή αργότερα, χωρίς να «πληρώνουν» την επιλογή τους με χαμένα μαθήματα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα