Σχολείο: Όταν το κουδούνι χτυπάει πιο αργά οι μαθητές κερδίζουν 40΄ ύπνου – Το ελβετικό μοντέλο για καλύτερες επιδόσεις

Μελέτη στην Ελβετία δείχνει ότι η δυνατότητα προσέλευσης πιο αργά στο σχολείο αυξάνει τον ύπνο των εφήβων και συνοδεύεται από καλύτερες επιδόσεις