Αθλητικοί τραυματισμοί: Η ασφαλιστική λύση που καλύπτει αθλητές και συλλόγους
Η σωστή ασφαλιστική κάλυψη επιτρέπει στους νέους αθλητές να αγωνίζονται χωρίς φόβο και στους γονείς, αλλά και τους συλλόγους να αισθάνονται σιγουριά

Γιάννης Βερμισσώ
Η συμμετοχή των νέων σε αθλητικές ομάδες ή συλλόγους είναι πλέον συχνό φαινόμενο, καθώς ο αθλητισμός και η σημασία του όχι μόνο στην υγεία, αλλά και την κοινωνικοποίηση των νέων ατόμων έχει αρχίσει να εμπεδώνεται στην συνείδηση του πληθυσμού, για όλα τα καλά που φέρνει στο σώμα και στο πνεύμα. Βέβαια, ο αθλητισμός και η συμμετοχή σε αυτόν συνοδεύεται και με έκθεση σε κινδύνους και, προφανώς, μεγαλύτερη πιθανότητα ατυχημάτων.

Είναι προφανές ότι οι γονείς των οποίων τα παιδιά μετέχουν σε ομάδες ή συλλόγους έχουν και τη σχετική αγωνία των τραυματισμών. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτυχθεί και η ασφάλιση όλων αυτών των δραστηριοτήτων, με τις ασφαλιστικές εταιρείες να παρέχουν προγράμματα που αφενός καλύπτουν τους αθλούμενους (αθλητές) και, ταυτόχρονα, παρέχουν ένα πλέγμα ασφαλείας στους υπεύθυνους των ομάδων και των συλλόγων που έχουν και την ευθύνη της λειτουργίας τους.

