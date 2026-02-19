Απίστευτο: Βακτήριο 5.000 ετών με αντοχή σε σύγχρονα αντιβιοτικά
YGEIAMOU.GR
Ανθεκτικά βακτήρια Αντιβιοτικά

Απίστευτο: Βακτήριο 5.000 ετών με αντοχή σε σύγχρονα αντιβιοτικά

Οι ερευνητές κατέγραψαν ανθεκτικότητα σε 10 από τα 28 αντιβιοτικά που δοκιμάστηκαν, ενώ εντόπισαν πάνω από 100 γονίδια που σχετίζονται με μικροβιακή αντοχή

Απίστευτο: Βακτήριο 5.000 ετών με αντοχή σε σύγχρονα αντιβιοτικά
ygeiamou.gr team
Ένα βακτηριακό στέλεχος που βρέθηκε σε στρώμα πάγου 5.000 ετών σε υπόγειο σπήλαιο πάγου στη Ρουμανία εξετάστηκε από ερευνητές και διαπιστώθηκε ότι παρουσιάζει αντοχή σε δέκα σύγχρονα αντιβιοτικά.

Τα βακτήρια έχουν εξελιχθεί, ώστε να προσαρμόζονται ακόμη και στις πιο ακραίες συνθήκες της Γης, από καύσωνες έως θερμοκρασίες πολύ κάτω από το μηδέν. Τα σπήλαια πάγου αποτελούν ένα από τα περιβάλλοντα που φιλοξενούν ποικιλία μικροοργανισμών, οι οποίοι συνιστούν πηγή γενετικής ποικιλομορφίας όχι επαρκώς μελετημένη.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης