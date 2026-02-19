Απίστευτο: Βακτήριο 5.000 ετών με αντοχή σε σύγχρονα αντιβιοτικά
Οι ερευνητές κατέγραψαν ανθεκτικότητα σε 10 από τα 28 αντιβιοτικά που δοκιμάστηκαν, ενώ εντόπισαν πάνω από 100 γονίδια που σχετίζονται με μικροβιακή αντοχή
Ένα βακτηριακό στέλεχος που βρέθηκε σε στρώμα πάγου 5.000 ετών σε υπόγειο σπήλαιο πάγου στη Ρουμανία εξετάστηκε από ερευνητές και διαπιστώθηκε ότι παρουσιάζει αντοχή σε δέκα σύγχρονα αντιβιοτικά.
Τα βακτήρια έχουν εξελιχθεί, ώστε να προσαρμόζονται ακόμη και στις πιο ακραίες συνθήκες της Γης, από καύσωνες έως θερμοκρασίες πολύ κάτω από το μηδέν. Τα σπήλαια πάγου αποτελούν ένα από τα περιβάλλοντα που φιλοξενούν ποικιλία μικροοργανισμών, οι οποίοι συνιστούν πηγή γενετικής ποικιλομορφίας όχι επαρκώς μελετημένη.
