Ασφαλιστήρια για «πολύτιμα» χέρια ή πόδια επαγγελματιών – Ενημερωθείτε

Ιδιωτική ασφάλιση Όραση

Εξειδικευμένα ασφαλιστικά προϊόντα για επαγγελματίες που βασίζουν την καριέρα τους σε συγκεκριμένα μέλη του σώματος όπως τα χέρια ή τα πόδια

Γιάννης Βερμισσώ
Μια ιδιαίτερη ασφαλιστική κάλυψη είναι αυτή που απευθύνεται σε επαγγελματίες των οποίων η δραστηριότητα, η φήμη και η υπόστασή τους συνδέονται με δεξιότητες και χειρισμούς που στηρίζονται αποκλειστικά σε συγκεκριμένα μέλη του σώματος.

Για παράδειγμα, ένας μουσικός που ασχολείται με έγχορδα όργανα στηρίζει την εξέλιξή του στα χέρια του. Ένας ποδοσφαιριστής στα «πόδια του», ένας χειρουργός στα χέρια του και στην όρασή του. Όμως και ένας ηλεκτρολόγος και ένας υδραυλικός, επίσης, στηρίζουν την καθημερινότητά τους στα χέρια τους. Ένας τραγουδιστής έχει ως πιο πολύτιμο στοιχείο της εξέλιξής του τις φωνητικές του χορδές, και ούτω καθεξής.

