«Ζωή σε κίνηση. Η επιληψία δεν τη σταματά»: Καμπάνια ενημέρωσης για τη νόσο

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επιληψίας στις 9 Φεβρουαρίου, ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος κατά της Επιληψίας, σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνική Ένωση κατά της Επιληψίας, υλοποιούν δράσεις ενημέρωσης για τη διαταραχή