«Ζωή σε κίνηση. Η επιληψία δεν τη σταματά»: Καμπάνια ενημέρωσης για τη νόσο
«Ζωή σε κίνηση. Η επιληψία δεν τη σταματά»: Καμπάνια ενημέρωσης για τη νόσο
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επιληψίας στις 9 Φεβρουαρίου, ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος κατά της Επιληψίας, σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνική Ένωση κατά της Επιληψίας, υλοποιούν δράσεις ενημέρωσης για τη διαταραχή
Με μια πρωτότυπη καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η χώρα μας συμμετέχει στην Παγκόσμια Ημέρα Επιληψίας / International Epilepsy Day, όπως έχει οριστεί η 9η Φεβρουαρίου 2026, μέσω της πρωτοβουλίας που υλοποιούν ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος κατά της Επιληψίας (Π.Ε.Σ.Ε.), σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνική Ένωση κατά της Επιληψίας (Ε.Ε.Ε.Ε.).
Σύνθημα: «Ζωή σε Κίνηση. Η επιληψία δεν τη σταματά / Life in Motion. Epilepsy doesn’t stop it».
Ο Π.Ε.Σ.Ε. και η Ε.Ε.Ε.Ε. έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους με τα Παγκόσμια Γραφεία Επιληψίας (International League Against Epilepsy & International Bureau for Epilepsy) και, μέσω της Παγκόσμιας Ημέρας Επιληψίας, έχουν κύριο σκοπό τη σωστή ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την επιληψία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σύνθημα: «Ζωή σε Κίνηση. Η επιληψία δεν τη σταματά / Life in Motion. Epilepsy doesn’t stop it».
Ο Π.Ε.Σ.Ε. και η Ε.Ε.Ε.Ε. έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους με τα Παγκόσμια Γραφεία Επιληψίας (International League Against Epilepsy & International Bureau for Epilepsy) και, μέσω της Παγκόσμιας Ημέρας Επιληψίας, έχουν κύριο σκοπό τη σωστή ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την επιληψία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα