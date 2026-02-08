«Ζωή σε κίνηση. Η επιληψία δεν τη σταματά»: Καμπάνια ενημέρωσης για τη νόσο
«Ζωή σε κίνηση. Η επιληψία δεν τη σταματά»: Καμπάνια ενημέρωσης για τη νόσο

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επιληψίας στις 9 Φεβρουαρίου, ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος κατά της Επιληψίας, σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνική Ένωση κατά της Επιληψίας, υλοποιούν δράσεις ενημέρωσης για τη διαταραχή

«Ζωή σε κίνηση. Η επιληψία δεν τη σταματά»: Καμπάνια ενημέρωσης για τη νόσο
Με μια πρωτότυπη καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η χώρα μας συμμετέχει στην Παγκόσμια Ημέρα Επιληψίας / International Epilepsy Day, όπως έχει οριστεί η 9η Φεβρουαρίου 2026, μέσω της πρωτοβουλίας που υλοποιούν ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος κατά της Επιληψίας (Π.Ε.Σ.Ε.), σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνική Ένωση κατά της Επιληψίας (Ε.Ε.Ε.Ε.).

Σύνθημα: «Ζωή σε Κίνηση. Η επιληψία δεν τη σταματά / Life in Motion. Epilepsy doesn’t stop it».

Ο Π.Ε.Σ.Ε. και η Ε.Ε.Ε.Ε. έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους με τα Παγκόσμια Γραφεία Επιληψίας (International League Against Epilepsy & International Bureau for Epilepsy) και, μέσω της Παγκόσμιας Ημέρας Επιληψίας, έχουν κύριο σκοπό τη σωστή ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την επιληψία.

