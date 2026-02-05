Χημειοθεραπεία: Ποια ώρα της ημέρας είναι πιο αποτελεσματική – Τι δείχνει έρευνα
Χημειοθεραπεία: Ποια ώρα της ημέρας είναι πιο αποτελεσματική – Τι δείχνει έρευνα
Μελέτη σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα αναδεικνύει τον ρόλο του βιολογικού ρολογιού
Η ώρα που γίνεται η χημειοθεραπεία ενδέχεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητά της, σύμφωνα με νέα κλινική μελέτη σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα. Όπως δείχνουν τα ευρήματα, η θεραπεία που ξεκινά νωρίτερα μέσα στην ημέρα – και συγκεκριμένα πριν τις 15:00 – συνδέεται με καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με τη χορήγησή της αργότερα.
Η μελέτη, τυχαιοποιημένης φάσης 3 και με τη συμμετοχή 210 ασθενών, δημοσιεύτηκε στο Nature Medicine και βασίζεται σε δεδομένα που δείχνουν οι κιρκάδιοι ρυθμοί, το εσωτερικό «βιολογικό ρολόι» του οργανισμού, επηρεάζουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και την ανταπόκρισή του στις θεραπείες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η μελέτη, τυχαιοποιημένης φάσης 3 και με τη συμμετοχή 210 ασθενών, δημοσιεύτηκε στο Nature Medicine και βασίζεται σε δεδομένα που δείχνουν οι κιρκάδιοι ρυθμοί, το εσωτερικό «βιολογικό ρολόι» του οργανισμού, επηρεάζουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και την ανταπόκρισή του στις θεραπείες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα