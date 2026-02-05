HPV: Ένας ιός εξαιρετικά μεταδοτικός – Ένας εμβολιασμός που αλλάζει τη Δημόσια Υγεία
HPV: Ένας ιός εξαιρετικά μεταδοτικός – Ένας εμβολιασμός που αλλάζει τη Δημόσια Υγεία
Χάρη στον εμβολιασμό έναντι του ιού μπορούν να αποτραπούν έως και 8 τύποι καρκίνου - Οι 3 χώρες που μηδένισαν τα περιστατικά καρκίνου τραχήλου της μήτρας
Γράφει ο κ. Θεόδωρος Αγοραστός, Καθηγητής Mαιευτικής-Γυναικολογίας, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ
Ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) αποτελεί έναν από τους πιο μεταδοτικούς ιούς παγκοσμίως και μεταδίδεται κυρίως μέσω της σεξουαλικής επαφής. Υπολογίζεται ότι 4 στους 5 ενήλικες θα μολυνθούν από κάποιον τύπο του ιού στη διάρκεια της ζωής τους. Για τους περισσότερους ανθρώπους η λοίμωξη περνά απαρατήρητη και αυτοϊάται, όμως σε ένα μικρό ποσοστό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες που εξελίσσονται αθόρυβα και συνδέονται με την εμφάνιση καρκίνου.
Ο HPV δεν είναι μόνο ένας ιός, αλλά μια μεγάλη οικογένεια άνω των 200 τύπων, καθένας από τους οποίους έχει διαφορετικό βαθμό επικινδυνότητας.
