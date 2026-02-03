Η επόμενη μέρα στην ογκολογία με νέες στοχευμένες θεραπείες
Η επόμενη μέρα στην ογκολογία με νέες στοχευμένες θεραπείες
Η εξατομικευμένη ιατρική διαμορφώνει μια νέα εποχή στην ογκολογία, με περισσότερες θεραπευτικές επιλογές και καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ασθενείς
*Γράφει η κυρία Μαρία Καπρίτσου, RN, BSc, MSc, MSHCM, PhD, PBA (c), Postdoc, Υποδιευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας» και Πρόεδρος της Ελληνικής Περιαναισθησιολογικής Νοσηλευτικής Εταιρείας
Η αντιμετώπιση του καρκίνου βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε μια περίοδο ραγδαίων αλλαγών. Η κλασική εικόνα της θεραπείας, που βασιζόταν κυρίως στη χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία, δίνει σταδιακά τη θέση της σε πιο σύγχρονες και εξατομικευμένες προσεγγίσεις. Οι στοχευμένες θεραπείες και η ανοσοθεραπεία δεν αποτελούν πλέον έννοιες της έρευνας, αλλά κομμάτι της καθημερινής κλινικής πράξης για χιλιάδες ογκολογικούς ασθενείς, διαμορφώνοντας μια «επόμενη μέρα» με περισσότερες επιλογές και καλύτερη ποιότητα ζωής.
Οι στοχευμένες θεραπείες διαφέρουν ουσιαστικά από τις κλασικές ογκολογικές θεραπευτικές αγωγές, καθώς βασίζονται στη γνώση συγκεκριμένων μοριακών μηχανισμών που οδηγούν στην ανάπτυξη του καρκίνου. Αντί να δρουν αδιακρίτως σε όλα τα ταχέως διαιρούμενα κύτταρα, στοχεύουν επιλεγμένες πρωτεΐνες ή γονιδιακές μεταλλάξεις που είναι κρίσιμες για την επιβίωση του όγκου.
