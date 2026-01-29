Κρεατίνη: Ο σούπερ σταρ – «σύμμαχος» των γυναικών που λίγες γνωρίζουν – Ποια τα οφέλη της
Κρεατίνη: Ο σούπερ σταρ – «σύμμαχος» των γυναικών που λίγες γνωρίζουν – Ποια τα οφέλη της
Τι δείχνουν τα επιστημονικά δεδομένα για το πλέον δημοφιλές αθλητικό συμπλήρωμα - την κρεατίνη - και τη δράση της στην γυναικεία δύναμη, αντοχή και ευεξία
Η κρεατίνη είναι εδώ και χρόνια ένα από τα πιο διαδεδομένα συμπληρώματα στον χώρο της άσκησης και του αθλητισμού. Γνωστή για τη συμβολή της στην αύξηση της μυϊκής μάζας, της δύναμης και της αθλητικής απόδοσης, αρχίζει πλέον να απασχολεί όλο και περισσότερο και τις γυναίκες, όχι μόνο ως εργαλείο προπόνησης, αλλά και ως σύμμαχος συνολικής υγείας.
Αν και η πλειονότητα των ερευνών γύρω από την κρεατίνη έχει γίνει σε άνδρες, το αυξανόμενο ενδιαφέρον και η στοχευμένη προώθησή της προς τις γυναίκες οδηγεί την επιστημονική κοινότητα να εξετάσει πιο προσεκτικά τον ρόλο της και στη γυναικεία υγεία. Και τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.
