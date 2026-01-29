Κρεατίνη: Ο σούπερ σταρ – «σύμμαχος» των γυναικών που λίγες γνωρίζουν – Ποια τα οφέλη της

Τι δείχνουν τα επιστημονικά δεδομένα για το πλέον δημοφιλές αθλητικό συμπλήρωμα - την κρεατίνη - και τη δράση της στην γυναικεία δύναμη, αντοχή και ευεξία