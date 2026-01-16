Βρέθηκε ένζυμο που ενισχύει την αντικαρκινική άμυνα του οργανισμού
Βρέθηκε ένζυμο που ενισχύει την αντικαρκινική άμυνα του οργανισμού

Σκωτσέζοι επιστήμονες εντόπισαν ένα ένζυμο που διατηρεί ενεργά τα Τ κύτταρα, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες θεραπείες κατά του καρκίνου

Μαρία Κοτοπούλη
Έναν νέο μηχανισμό που θα μπορούσε να ενισχύσει τη δράση του ανοσοποιητικού συστήματος απέναντι στον καρκίνο εντόπισαν επιστήμονες στη Σκωτία, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανές νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Cancer Research UK Scotland Institute σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης και εστιάζει στα Τ κύτταρα, τα οποία αποτελούν βασικό «όπλο» του οργανισμού κατά των ασθενειών. Όπως διαπιστώθηκε, με την πάροδο του χρόνου τα κύτταρα αυτά εξαντλούνται, με αποτέλεσμα ο καρκίνος να βρίσκει πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθεί.

Ο ρόλος των Τ κυττάρων και το πρόβλημα της «εξάντλησης»

Τα Τ κύτταρα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ανοσολογικής άμυνας, ωστόσο όταν η νόσος επιμένει, χάνουν σταδιακά την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά. Η συγκεκριμένη εξάντληση θεωρείται ένας από τους λόγους για τους οποίους ο καρκίνος καταφέρνει να ξεφεύγει από τον έλεγχο του ανοσοποιητικού.

