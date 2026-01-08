HPV: Με self test ο έλεγχος για καρκίνο τραχήλου μήτρας στις ΗΠΑ – Οι νέες οδηγίες
Η πιο καθοριστική καινοτομία, που μεταμορφώνει ουσιαστικά τη διαδικασία, είναι η δυνατότητα αυτοληψίας δείγματος για την ανίχνευση του ιού HPV
Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα νόσου που μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά όταν διαγνωστεί έγκαιρα. Χάρη στον προσυμπτωματικό έλεγχο, κυρίως με το τεστ Παπανικολάου και αργότερα με τον έλεγχο για τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV), η συχνότητα και η θνησιμότητα του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μειωθεί κατά περισσότερο από 50% τα τελευταία 50 χρόνια.
Παρά τη μεγάλη αυτή πρόοδο, το πρόβλημα δεν έχει εξαλειφθεί. Πολλές γυναίκες εξακολουθούν να διαγιγνώσκονται σε προχωρημένα στάδια της νόσου, όταν οι θεραπευτικές επιλογές είναι πιο περιορισμένες και η πρόγνωση σαφώς χειρότερη. Όταν ο καρκίνος εντοπίζεται σε αρχικό στάδιο, η πενταετής επιβίωση ξεπερνά το 90%. Αντίθετα, όταν υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις, το ποσοστό αυτό πέφτει περίπου στο 20%.
