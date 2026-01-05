Γρίπη: Ανεμβολίαστοι οι περισσότεροι νοσηλευόμενοι – Πίεση στα νοσοκομεία
Επιβάρυνση στα Επείγοντα και στις νοσηλείες προκαλεί το κύμα των ιώσεων που υψώνεται σε όλη τη χώρα - Περίπου 450 παιδιά πέρασαν τις τρεις προηγούμενες ημέρες από τα Παίδων «Αγλαϊα Κυριακού» και «Η Αγία Σοφία»
Μεγάλη πίεση στα νοσοκομεία, τόσο στα Επείγοντα όσο και στις κλινικές του ΕΣΥ, προκαλεί το κύμα των ιώσεων που ανεβαίνει με ταχύ ρυθμό τις εορταστικές ημέρες που διανύουμε. Τα περιστατικά γρίπης κυριαρχούν, ενώ τα περιστατικά κορωνοϊού διατηρούν τη δυναμική τους και αυξάνονται οι ιώσεις λόγω του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV). Οι εισαγωγές λόγω της γρίπης υπερδιπλασιάστηκαν την τελευταία εβδομάδα του έτους σε σύγκριση με εκείνες που έγιναν την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα – 497 νέες εισαγωγές έναντι 235, με βάση τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).
«Τα νοσοκομεία πιέζονται ασφυκτικά, τόσο στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, όπου καθημερινά προσέρχονται πάνω από 100 ασθενείς με ιογενείς αναπνευστικές λοιμώξεις, όσο και στο επίπεδο των εισαγωγών για νοσηλεία, που αυξάνονται συνεχώς» , λέει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), κ. Μιχάλης Γιαννάκος.
