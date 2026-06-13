Μυστικό μακροζωίας οι ασκήσεις με αντιστάσεις – Αρκεί μία φορά την εβδομάδα

Η προπόνηση με βάρη, ακόμη και μία ή δύο φορές την εβδομάδα, φαίνεται πως μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου, ειδικά όταν συνδυάζεται με αερόβια άσκηση