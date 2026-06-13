Μυστικό μακροζωίας οι ασκήσεις με αντιστάσεις – Αρκεί μία φορά την εβδομάδα
YGEIAMOU.GR
Αερόβια άσκηση Άσκηση με βάρη Μακροζωία Μυϊκή ενδυνάμωση

Μυστικό μακροζωίας οι ασκήσεις με αντιστάσεις – Αρκεί μία φορά την εβδομάδα

Η προπόνηση με βάρη, ακόμη και μία ή δύο φορές την εβδομάδα, φαίνεται πως μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου, ειδικά όταν συνδυάζεται με αερόβια άσκηση

Μυστικό μακροζωίας οι ασκήσεις με αντιστάσεις – Αρκεί μία φορά την εβδομάδα
Κλέλια Γιαρίμογλου
Η αερόβια άσκηση, όπως το περπάτημα, το τρέξιμο ή το ποδήλατο, έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια με καλύτερη υγεία και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Όμως, η μυϊκή ενδυνάμωση φαίνεται πως έχει επίσης σημαντικό ρόλο στη μακροζωία.

Όπως ανέφεραν με άρθρο τους στο The Conversation οι Bridgitte Swales, λέκτορας Επιστημών Υγείας και Αθλητισμού, και Anna Catriona Whittaker, καθηγήτρια Συμπεριφορικής Ιατρικής, στο Πανεπιστήμιο του Στέρλινγκ, παλαιότερη μελέτη είχε δείξει ότι οι ασκήσεις με βάρη συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, ακόμη και όταν γίνεται μόλις μία φορά την εβδομάδα.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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