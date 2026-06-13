Νέο φάρμακο αλλάζει τα δεδομένα στον μεταστατικό καρκίνο μαστού

Τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στο Αμερικανικό Συνέδριο Ογκολογίας (ASCO) 2026 ανοίγουν τον δρόμο για μια νέα στρατηγική - Έως και 76% μειώθηκε ο κίνδυνος εξέλιξης της νόσου ή θανάτου