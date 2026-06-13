Νέο φάρμακο αλλάζει τα δεδομένα στον μεταστατικό καρκίνο μαστού
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Καρκίνος Καρκίνος Μαστού

Νέο φάρμακο αλλάζει τα δεδομένα στον μεταστατικό καρκίνο μαστού

Τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στο Αμερικανικό Συνέδριο Ογκολογίας (ASCO) 2026 ανοίγουν τον δρόμο για μια νέα στρατηγική - Έως και 76% μειώθηκε ο κίνδυνος εξέλιξης της νόσου ή θανάτου

Νέο φάρμακο αλλάζει τα δεδομένα στον μεταστατικό καρκίνο μαστού
ygeiamou.gr team
Στο Αμερικανικό Συνέδριο Ογκολογίας (ASCO) 2026 παρουσιάστηκαν τα θετικά αποτελέσματα ενός νέου φαρμάκου του gedatolisib στην αντιμετώπιση του μεταστατικού ορμονοευαίσθητου, HER2-αρνητικού καρκίνου του μαστού. Ο Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) και η Δρ. Αγγελική Ανδρικοπούλου αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν ισχυρό ενδοφλεβίως χορηγούμενο αναστολέα της οδού σηματοδότησης PI3K/AKT/mTOR, μία από τις σημαντικότερες οδούς που εμπλέκονται στην ανάπτυξη, επιβίωση και αντοχή των καρκινικών κυττάρων στον καρκίνο του μαστού.

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ygeiamou.gr team
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