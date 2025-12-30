Θέλετε να συμπληρώσετε την σύνταξή σας; Σκεφτείτε την ιδιωτική ασφάλιση
Η ιδιωτική ασφάλιση προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας μιας συμπληρωματικής σύνταξης, δίνοντας στους πολίτες περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια
Το ζήτημα της σύνταξης των εργαζομένων και της επάρκειας που αυτή μπορεί να εξασφαλίσει σε μια κρίσιμη περίοδο της ζωής τους παραμένει έντονο και σε μεγάλο βαθμό άλυτο. Επίσημες έρευνες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση καταδεικνύουν ότι οι συντάξεις δεν επαρκούν για τη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου. Παρότι οι πολίτες το γνωρίζουν, στην πράξη δεν έχουν προσαρμοστεί σε μια κουλτούρα προσωπικής αποταμίευσης.
Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: το 41% των Ευρωπαίων δεν συμμετέχει σε συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά συστήματα. Παράλληλα, το χάσμα μεταξύ των φύλων είναι εμφανές και σε αυτόν τον τομέα, καθώς το ποσοστό όσων δεν αποταμιεύουν φτάνει το 46% στις γυναίκες, έναντι 35% στους άνδρες.
