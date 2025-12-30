Θέλετε να συμπληρώσετε την σύνταξή σας; Σκεφτείτε την ιδιωτική ασφάλιση

Η ιδιωτική ασφάλιση προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας μιας συμπληρωματικής σύνταξης, δίνοντας στους πολίτες περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια