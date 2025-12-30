Θέλετε να συμπληρώσετε την σύνταξή σας; Σκεφτείτε την ιδιωτική ασφάλιση
YGEIAMOU.GR
Ιδιωτική ασφάλιση Ιδιωτική σύνταξη

Θέλετε να συμπληρώσετε την σύνταξή σας; Σκεφτείτε την ιδιωτική ασφάλιση

Η ιδιωτική ασφάλιση προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας μιας συμπληρωματικής σύνταξης, δίνοντας στους πολίτες περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια

Θέλετε να συμπληρώσετε την σύνταξή σας; Σκεφτείτε την ιδιωτική ασφάλιση
Γιάννης Βερμισσώ
Το ζήτημα της σύνταξης των εργαζομένων και της επάρκειας που αυτή μπορεί να εξασφαλίσει σε μια κρίσιμη περίοδο της ζωής τους παραμένει έντονο και σε μεγάλο βαθμό άλυτο. Επίσημες έρευνες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση καταδεικνύουν ότι οι συντάξεις δεν επαρκούν για τη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου. Παρότι οι πολίτες το γνωρίζουν, στην πράξη δεν έχουν προσαρμοστεί σε μια κουλτούρα προσωπικής αποταμίευσης.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: το 41% των Ευρωπαίων δεν συμμετέχει σε συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά συστήματα. Παράλληλα, το χάσμα μεταξύ των φύλων είναι εμφανές και σε αυτόν τον τομέα, καθώς το ποσοστό όσων δεν αποταμιεύουν φτάνει το 46% στις γυναίκες, έναντι 35% στους άνδρες.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Γιάννης Βερμισσώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης