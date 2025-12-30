Έχει ηλικία το τρέξιμο; Μια personal trainer διαλύει τους μύθους
Έχει ηλικία το τρέξιμο; Μια personal trainer διαλύει τους μύθους
Έχει ηλικία το τρέξιμο; Πότε πρέπει να σταματήσουμε; Η personal trainer Σοφία Περδίκη διαλύει μύθους και δίνει απαντήσεις
*Γράφει η personal trainer, Σοφία Περδίκη
Δεν θα ήταν υπέροχο αν μπορούσατε να συνεχίσετε να τρέχετε μέχρι να φτάσετε στην πραγματική γραμμή τερματισμού στο τέλος της ζωής σας; Έχουμε καλά νέα, δεν απαιτείται πρόωρη «συνταξιοδότηση» στο τρέξιμο.
Ανεξάρτητα από το πότε θα ξεκινήσετε να τρέχετε, είτε στα 8 είτε στα 88 σας χρόνια, μπορείτε να συνεχίσετε για το υπόλοιπο της ζωής σας. Το μυστικό είναι να μην υποχωρούν τα πόδια σας πολύ πριν υποχωρήσει η καρδιά σας και η ιστορία έχει δείξει ότι τα πόδια των δρομέων φαίνεται να γερνούν πιο γρήγορα από την καρδιά τους.
