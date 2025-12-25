Αληθινή ζωή πίσω από stories και posts – Τι χάνουμε όταν αγκιστρωνόμαστε στην «τέλεια» εικόνα
Αληθινή ζωή πίσω από stories και posts – Τι χάνουμε όταν αγκιστρωνόμαστε στην «τέλεια» εικόνα
Ακούτε την ψυχοθεραπεύτρια Ιωάννα Θεοδωρακοπούλου να μιλά για τις «ζωές πίσω από τα stories» και για όσα χάνουμε όταν αντί για βλέμματα, ανταλλάσσουμε reactions και αφήνουμε τα κοινωνικά δίκτυα να μας χειραγωγούν, αντί να τα χρησιμοποιούμε
Σε μια εποχή όπου θέατρα και συναυλίες γίνονται sold out μέσα σε λίγες ώρες, υπάρχει ένα παράδοξο: ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι δεν προλαβαίνουν να βιώσουν πραγματικά τη στιγμή πριν αυτή καταγραφεί και ανέβει στα social media. Μήπως τελικά μας ενδιαφέρει περισσότερο να δείχνουμε ότι είμαστε εκεί παρά να το ζούμε; Ή μήπως πίσω από αυτή την ανάγκη προβολής κρύβεται κάτι βαθύτερο;
Η κυρία Ιωάννα Θεοδωρακοπούλου, συμβουλευτική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια επισημαίνει πως το φαινόμενο δεν αφορά μόνο τους νέους, αν και εκείνοι έχουν ενσωματώσει πιο φυσικά τον κώδικα της ψηφιακής επικοινωνίας. «Δεν σημαίνει ότι δεν ζουν τη ζωή τους», διευκρινίζει. «Αλλά ζουν με το μυαλό στραμμένο προς την κάμερα. Παίζει συχνά μεγαλύτερο ρόλο το πώς θα φανεί μια στιγμή παρά το πώς τη νιώθουμε».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η κυρία Ιωάννα Θεοδωρακοπούλου, συμβουλευτική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια επισημαίνει πως το φαινόμενο δεν αφορά μόνο τους νέους, αν και εκείνοι έχουν ενσωματώσει πιο φυσικά τον κώδικα της ψηφιακής επικοινωνίας. «Δεν σημαίνει ότι δεν ζουν τη ζωή τους», διευκρινίζει. «Αλλά ζουν με το μυαλό στραμμένο προς την κάμερα. Παίζει συχνά μεγαλύτερο ρόλο το πώς θα φανεί μια στιγμή παρά το πώς τη νιώθουμε».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα