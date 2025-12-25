Αληθινή ζωή πίσω από stories και posts – Τι χάνουμε όταν αγκιστρωνόμαστε στην «τέλεια» εικόνα

Ακούτε την ψυχοθεραπεύτρια Ιωάννα Θεοδωρακοπούλου να μιλά για τις «ζωές πίσω από τα stories» και για όσα χάνουμε όταν αντί για βλέμματα, ανταλλάσσουμε reactions και αφήνουμε τα κοινωνικά δίκτυα να μας χειραγωγούν, αντί να τα χρησιμοποιούμε