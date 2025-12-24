1.200 ανήλικοι ζουν σε ιδρύματα στην Ελλάδα – Το βαθύ τραύμα του εγκλεισμού

Η έλλειψη σταθερών συναισθηματικών δεσμών, η συχνή εναλλαγή προσωπικού και η απουσία ενός ενήλικα αναφοράς υπονομεύουν τη συναισθηματική ανάπτυξη και την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών