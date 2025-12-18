6 σημάδια κατάθλιψης που επιταχύνουν την εμφάνιση άνοιας στη μέση ηλικία
Η κατάθλιψη στη μέση ηλικία θεωρείται εδώ και καιρό παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση άνοιας αργότερα στη ζωή
Έξι συγκεκριμένα συμπτώματα κατάθλιψης που εμφανίζονται στη μέση ηλικία συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο άνοιας αργότερα στη ζωή, σύμφωνα με νέα μελέτη, με επικεφαλής ερευνητές του University College London (UCL).
Η κατάθλιψη στη μέση ηλικία θεωρείται εδώ και καιρό παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση άνοιας αργότερα στη ζωή. Νέα ευρήματα που δημοσιεύονται στο The Lancet Psychiatry υποδηλώνουν ότι αυτή η σχέση δεν οφείλεται στην κατάθλιψη συνολικά, αλλά σε μια μικρή ομάδα συγκεκριμένων συμπτωμάτων.
Τα συμπτώματα αυτά είναι:
-η απώλεια αυτοπεποίθησης,
-η αδυναμία αντιμετώπισης προβλημάτων,
-η έλλειψη ζεστασιάς και στοργής προς τους άλλους,
