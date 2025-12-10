Τουρισμός ευεξίας: Κορυφαίος προορισμός η Ελλάδα, περιορισμένα τα έσοδα – Τι πρέπει να αλλάξει
Φυσικός πλούτος, ιαματικές πηγές και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτες, την ώρα που η διεθνής αγορά αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς
Ακόμη ένα παράδοξο στα ελληνικά δεδομένα παρατηρεί μια πρόσφατη μελέτη που διενεργήθηκε για λογαριασμό της ΕΛΙΤΟΥΡ: Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 5η θέση παγκοσμίως στους δείκτες τουρισμού ευεξίας, βρίσκεται ωστόσο πολύ χαμηλά στη λίστα των χωρών με τα μεγαλύτερα έσοδα του κλάδου. Παρά το γεγονός ότι συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πλέον αναγνωρισμένους wellness προορισμούς, τα οικονομικά οφέλη που αποκομίζει παραμένουν περιορισμένα.
Τα αποτελέσματα προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση αν ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι η χώρα μας ανήκει στις λεγόμενες «μπλε ζώνες», δηλαδή περιοχές με μεγάλο αριθμό υπεραιωνόβιων, με την Ικαρία συγκεκριμένα να αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς.
