Τουρισμός ευεξίας: Κορυφαίος προορισμός η Ελλάδα, περιορισμένα τα έσοδα – Τι πρέπει να αλλάξει
YGEIAMOU.GR
ΕΛΙΤΟΥΡ Ελληνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας - Ελιτούρ Μακροζωία Τουρισμός Ευεξίας Τουρισμός Υγείας

Τουρισμός ευεξίας: Κορυφαίος προορισμός η Ελλάδα, περιορισμένα τα έσοδα – Τι πρέπει να αλλάξει

Φυσικός πλούτος, ιαματικές πηγές και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτες, την ώρα που η διεθνής αγορά αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς

Τουρισμός ευεξίας: Κορυφαίος προορισμός η Ελλάδα, περιορισμένα τα έσοδα – Τι πρέπει να αλλάξει
Βίκυ Βενιού
Ακόμη ένα παράδοξο στα ελληνικά δεδομένα παρατηρεί μια πρόσφατη μελέτη που διενεργήθηκε για λογαριασμό της ΕΛΙΤΟΥΡ: Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 5η θέση παγκοσμίως στους δείκτες τουρισμού ευεξίας, βρίσκεται ωστόσο πολύ χαμηλά στη λίστα των χωρών με τα μεγαλύτερα έσοδα του κλάδου. Παρά το γεγονός ότι συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πλέον αναγνωρισμένους wellness προορισμούς, τα οικονομικά οφέλη που αποκομίζει παραμένουν περιορισμένα.

Τα αποτελέσματα προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση αν ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι η χώρα μας ανήκει στις λεγόμενες «μπλε ζώνες», δηλαδή περιοχές με μεγάλο αριθμό υπεραιωνόβιων, με την Ικαρία συγκεκριμένα να αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Βίκυ Βενιού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης