Τι τρώμε στις γιορτές και ποιες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία μας – Οι ειδικοί εξηγούν
Τι τρώμε στις γιορτές και ποιες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία μας – Οι ειδικοί εξηγούν

Πώς να απολαύσουμε το γιορτινό τραπέζι χωρίς ενοχές και χωρίς επιπτώσεις στην υγεία

Τι τρώμε στις γιορτές και ποιες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία μας – Οι ειδικοί εξηγούν
ygeiamou.gr team
Οι γιορτές πλησιάζουν και μαζί τους έρχεται το παραδοσιακό ελληνικό τραπέζι, γεμάτο μυρωδιές, γεύσεις και αναμνήσεις. Από το πλούσιο χριστουγεννιάτικο γεύμα μέχρι τη βασιλόπιτα και τα μελομακάρονα, η διατροφή μας αλλάζει αισθητά αυτή την περίοδο.

Αν και η ακρίβεια αναγκάζει πολλές οικογένειες να προσαρμοστούν, τα βασικά στοιχεία της γιορτινής διατροφής παραμένουν σχεδόν αναλλοίωτα. Σημαντικό, ωστόσο, δεν είναι μόνο το τι καταναλώνουμε αλλά και πώς αυτό επηρεάζει την υγεία μας.

Η μοριακή βιολόγος και Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Δρ. Ιωάννα Μαρία Καραγκούνη εξηγεί ότι οι εορταστικές διατροφικές συνήθειες είναι άμεσα συνδεδεμένες με την πολιτισμική ταυτότητα του Έλληνα. Όπως σημειώνει, «κατά τη διάρκεια των γιορτών, καταναλώνουμε γεύσεις που είναι βαθιά εγγεγραμμένες στο διατροφικό μας DNA». Όμως, η υπερβολική πρόσληψη ζάχαρης, κορεσμένων λιπαρών και αλκοόλ δεν είναι αθώα. Μπορεί να προκαλέσει προσωρινές βιολογικές αντιδράσεις που σχετίζονται με φλεγμονές, αύξηση σωματικού βάρους και μεταβολική επιβάρυνση.

