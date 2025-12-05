«Σβήνει» τον έρωτα ο ερχομός ενός παιδιού; Έρευνα «φωτίζει» τις προκλήσεις της γονεϊκότητας
YGEIAMOU.GR
Γονεϊκότητα Ζευγάρι Οικογένεια Σχέσεις

«Σβήνει» τον έρωτα ο ερχομός ενός παιδιού; Έρευνα «φωτίζει» τις προκλήσεις της γονεϊκότητας

Νέα μελέτη εξηγεί πώς δοκιμάζεται η σχέση των συντρόφων μετά τον ερχομό ενός παιδιού και επισημαίνει την ανάγκη υποστήριξης των νέων ζευγαριών που δημιουργούν οικογένεια

«Σβήνει» τον έρωτα ο ερχομός ενός παιδιού; Έρευνα «φωτίζει» τις προκλήσεις της γονεϊκότητας
Βίκυ Βενιού
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μια μεγάλη διαπολιτισμική μελέτη σε 25 χώρες διαπίστωσε ότι τα ζευγάρια με παιδιά τείνουν να αναφέρουν χαμηλότερα επίπεδα ρομαντισμού, οικειότητας και πάθους σε σύγκριση με τα ζευγάρια χωρίς παιδιά. Είναι ενδιαφέρον ότι η μείωση αυτή φαίνεται να σχετίζεται με το γεγονός της γονεϊκότητας καθαυτό και όχι με τον αριθμό των παιδιών που έχει ένα ζευγάρι. Τα σχετικά συμπεράσματα δημοσιεύθηκαν στο Human Nature.

Όπως περιγράφεται από τους ειδικούς, ο ρομαντικός έρωτας είναι μια ισχυρή συναισθηματική και κινητήρια κατάσταση, που συνδέει τους συντρόφους μέσω της αγάπης, της λαχτάρας και του συναισθηματικού δεσμού. Οι επιστήμονες αναγνωρίζουν ότι αυτή η εμπειρία διαμορφώνεται από ένα μείγμα βιολογικών ενστίκτων, ψυχολογικών αναγκών και πολιτισμικών παραδόσεων. Από εξελικτική άποψη, πιστεύεται ότι ο ρομαντικός έρωτας προάγει τη μακροχρόνια σύνδεση του ζευγαριού, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιβίωσης των απογόνων. Από ψυχολογική άποψη, ικανοποιεί τις θεμελιώδεις ανθρώπινες ανάγκες για εγγύτητα, ασφάλεια και αίσθηση του ανήκειν, ενώ οι πολιτισμικές νόρμες διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται και εκτιμάται ο έρωτας.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Βίκυ Βενιού
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης