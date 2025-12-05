«Σβήνει» τον έρωτα ο ερχομός ενός παιδιού; Έρευνα «φωτίζει» τις προκλήσεις της γονεϊκότητας
Νέα μελέτη εξηγεί πώς δοκιμάζεται η σχέση των συντρόφων μετά τον ερχομό ενός παιδιού και επισημαίνει την ανάγκη υποστήριξης των νέων ζευγαριών που δημιουργούν οικογένεια
Μια μεγάλη διαπολιτισμική μελέτη σε 25 χώρες διαπίστωσε ότι τα ζευγάρια με παιδιά τείνουν να αναφέρουν χαμηλότερα επίπεδα ρομαντισμού, οικειότητας και πάθους σε σύγκριση με τα ζευγάρια χωρίς παιδιά. Είναι ενδιαφέρον ότι η μείωση αυτή φαίνεται να σχετίζεται με το γεγονός της γονεϊκότητας καθαυτό και όχι με τον αριθμό των παιδιών που έχει ένα ζευγάρι. Τα σχετικά συμπεράσματα δημοσιεύθηκαν στο Human Nature.
Όπως περιγράφεται από τους ειδικούς, ο ρομαντικός έρωτας είναι μια ισχυρή συναισθηματική και κινητήρια κατάσταση, που συνδέει τους συντρόφους μέσω της αγάπης, της λαχτάρας και του συναισθηματικού δεσμού. Οι επιστήμονες αναγνωρίζουν ότι αυτή η εμπειρία διαμορφώνεται από ένα μείγμα βιολογικών ενστίκτων, ψυχολογικών αναγκών και πολιτισμικών παραδόσεων. Από εξελικτική άποψη, πιστεύεται ότι ο ρομαντικός έρωτας προάγει τη μακροχρόνια σύνδεση του ζευγαριού, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιβίωσης των απογόνων. Από ψυχολογική άποψη, ικανοποιεί τις θεμελιώδεις ανθρώπινες ανάγκες για εγγύτητα, ασφάλεια και αίσθηση του ανήκειν, ενώ οι πολιτισμικές νόρμες διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται και εκτιμάται ο έρωτας.
