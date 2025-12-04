Πόσο σημαντική είναι η ασφάλιση αστικής ευθύνης – Τι καλύπτει
Πόσο σημαντική είναι η ασφάλιση αστικής ευθύνης – Τι καλύπτει

Ένα μικρό λάθος μπορεί να έχει μεγάλες συνέπειες - Ανακαλύψτε τι προσφέρει η ασφάλιση αστικής ευθύνης και γιατί είναι απαραίτητη

Γιάννης Βερμισσώ
Με ποιο τρόπο αντιμετωπίζεται ένα επαγγελματικό λάθος; Ποιος «πληρώνει» τη ζημιά; Αν οι συνέπειες είναι μικρές, αναστρέψιμες και χωρίς οικονομικό κόστος, η κατάσταση συνήθως διορθώνεται εύκολα. Όταν όμως είναι σοβαρές, με μεγάλο οικονομικό βάρος ή ακόμα και με επιπτώσεις στην υγεία ή τη ζωή τρίτων, τότε το λάθος μετατρέπεται σε τεράστιο βάρος για εκείνον που το προκάλεσε.

Τι είναι η ασφάλιση αστικής ευθύνης

Ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις έχει αναπτυχθεί η ασφάλιση αστικής ευθύνης. Πρόκειται για έναν τύπο ασφάλισης ιδιαίτερα σημαντικό για πολλά επαγγέλματα, αλλά και για νοικοκυριά, καθώς προσφέρει οικονομική προστασία σε περιπτώσεις που κάποιος προκαλέσει -έστω και από αμέλεια- ζημιά σε τρίτους.

