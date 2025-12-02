Ποια είναι η νέα ασιατική τάση στο Pilates που υπόσχεται ευεξία και ισορροπία
Ποια είναι η νέα ασιατική τάση στο Pilates που υπόσχεται ευεξία και ισορροπία

Tάση ευεξίας ή θέμα μάρκετινγκ; Δείτε τι λένε οι ειδικοί και τι να προσέξετε πριν δοκιμάσετε τη νέα μόδα που έρχεται από την Ανατολή

Μαρία Κοτοπούλη
Το νέο trend στο fitness τροποποιεί τις ασκήσεις του κλασικού Pilates και έχει έμπνευση από την Ασία. Το asian pilates έχει εμφανιστεί στα social media και το ενδιαφέρον παγκοσμίως αυξάνεται. Αξίζει, όμως, να το δοκιμάσουμε;

Τι είναι το Asian Pilates;

Ο όρος Asian Pilates μπορεί να κερδίζει έδαφος ως «λέξη-κλειδί» στον χώρο της ευεξίας, όμως στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για μία ενιαία, συγκεκριμένη μέθοδο. Στην πράξη, παρότι οι εκδοχές του Pilates στην Ασία έχουν φυσικά επηρεαστεί από την τοπική κουλτούρα, τη φιλοσοφία και τους κοινωνικούς κανόνες, εξακολουθούν να βασίζονται στις ίδιες θεμελιώδεις αρχές της ακρίβειας, του ελέγχου και της ενσυνειδητότητας, τις οποίες καθιέρωσε ο Joseph Pilates.

