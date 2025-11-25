ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

YGEIAMOU.GR
Εθελοντική Αιμοδοσία Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ)

Η Εθνική Ομάδα ποδοσφαίρου στηρίζει την εθελοντική αιμοδοσία – Δείτε βίντεο

Τέσσερις διεθνείς Έλληνες ποδοσφαιριστές στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και κοινωνικής υπευθυνότητας προς όλους τους πολίτες, ενθαρρύνοντας τους να γίνουν εθελοντές αιμοδότες

ygeiamou.gr team
Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) και η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου στέλνουν ηχηρό μήνυμα κοινωνικής ευαισθησίας, στηρίζοντας το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) και την εθελοντική αιμοδοσία.

Μέσα από ένα ειδικό video ευαισθητοποίησης, τέσσερις διεθνείς ποδοσφαιριστές από διαφορετικές ομάδες αναδεικνύουν τη δύναμη της συνεργασίας και της συστράτευσης όλων σε ένα κοινό σκοπό που δεν γνωρίζει διαχωρισμούς: την εθελοντική προσφορά αίματος.

ygeiamou.gr team
