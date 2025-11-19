Τρία ψηφιακά εργαλεία που «κόβουν» αλκοόλ και καπνό στους εφήβους

Τις νέες ψηφιακές πλατφόρμες ελέγχου της «κίνησης» των προϊόντων αλκοόλ και καπνού μεταξύ επιχειρήσεων και πελατών παρουσίασαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Υγείας και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης