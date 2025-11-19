Τρία ψηφιακά εργαλεία που «κόβουν» αλκοόλ και καπνό στους εφήβους
Τις νέες ψηφιακές πλατφόρμες ελέγχου της «κίνησης» των προϊόντων αλκοόλ και καπνού μεταξύ επιχειρήσεων και πελατών παρουσίασαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Υγείας και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Τα τρία νέα ψηφιακά εργαλεία που θα ενισχύσουν τις προσπάθειες της απαγόρευσης πώλησης αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανήλικους παρουσίασαν σήμερα, Τετάρτη, ο ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου. Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν επίσης ο υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Παναγιώτης Στάθης.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρουσίασε τα τρία εργαλεία:

-Το ηλεκτρονικό μητρώο events.gov.gr,
-Το ηλεκτρονικό μητρώο -alto.gov.gr
-Τον μηχανισμό επαλήθευσης της ηλικίας πελάτη που θέλει να αγοράσει καπνικά προϊόντα ή αλκοολούχα ποτά

