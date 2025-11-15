Σίδηρος: Ποιες τροφές ενισχύουν την απορρόφησή του
YGEIAMOU.GR
Σίδηρος Φυτικές τροφές Ζωικά τρόφιμα

Σίδηρος: Ποιες τροφές ενισχύουν την απορρόφησή του

Με ποιο τρόπο μπορούμε να αυξήσουμε την απορρόφηση του σιδήρου που περιέχεται στα φυτικά τρόφιμα; Χρήσιμα tips και μυστικά

Σίδηρος: Ποιες τροφές ενισχύουν την απορρόφησή του
ygeiamou.gr team
Ανακαλύψτε ποια τρόφιμα αποτελούν τις καλύτερες πηγές σιδήρου, καθώς και μικρά μυστικά για να ενισχύσετε την απορρόφησή του.

Ο σίδηρος περιέχεται σε ζωικές τροφές (κρέας, ψάρι, πουλερικά), καθώς και σε φυτικές τροφές (φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ξηροί καρποί, σιτηρά). Ανάμεσα στον ζωικό σίδηρο και τον φυτικό, ο πρώτος είναι προτιμότερος, επειδή απορροφάται καλύτερα από τον οργανισμό σε σύγκριση με τον φυτικό.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης