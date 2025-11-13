Οι 8 στους 10 άνδρες αποφεύγουν να μιλήσουν για την ψυχική τους υγεία – Γιατί συμβαίνει αυτό
Millennials Αυτοκτονικές σκέψεις Κατάθλιψη Κοινωνικός αποκλεισμός Μοναξιά

Οι 8 στους 10 άνδρες αποφεύγουν να μιλήσουν για την ψυχική τους υγεία – Γιατί συμβαίνει αυτό

Νέα διεθνής έρευνα αποκαλύπτει ότι το κοινωνικό ταμπού γύρω από την ψυχική υγεία παραμένει ισχυρότερο στους άνδρες - Με πολλούς να επιλέγουν τη σιωπή αντί για τη βοήθεια

Μπορεί να φαίνονται δυνατοί, ψύχραιμοι και ανεπηρέαστοι — ωστόσο πίσω από τη σιωπή τους κρύβεται συχνά ένας αγώνας που δεν φαίνεται. Σύμφωνα με νέα διεθνή έρευνα της πλατφόρμας Compare the Market, το 78% των ανδρών αποφεύγει να μιλήσει για τα συναισθήματα και τις ψυχικές του δυσκολίες, καθώς φοβάται την απόρριψη, τη ντροπή ή το κοινωνικό στίγμα.

Και ενώ η ψυχική υγεία απασχολεί ολοένα περισσότερο τη δημόσια συζήτηση, οι άνδρες παραμένουν —στην πλειονότητά τους— οι «σιωπηλοί πρωταγωνιστές» αυτής της κρίσης.

